Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı

05.11.2019 07:46

Öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad, Türk güvenlik güçleri tarafından Azez yakınlarında bir konteynerda kayınvalidesi ve beş çocuğuyla birlikte yakalandı. Üst düzey Türk yetkili, bunun istihbari anlamda 'altın madeni' olduğunu söyledi.

Hakkında çok az şey bilinen Ebu Bekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad'ın 65 yaşında olduğu belirtildi. Türkiye'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeyindeki Azez bölgesinden bir konteynerde yakalanan Rasmiya Awad'ın ailesiyle birlikte ele geçirildiği ifade edildi.

"İSTİHBARAT ANLAMINDA BİR ALTIN MADENİ"

Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, "Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablasını Suriye'de yakaladı ve bu olay istihbarat açısından bir 'altın madenidir.' Operasyonda Rasimiya Awad ile ele geçirilen kişiler devlet protokolüne uygun olarak sorgulandı.'' ifadelerini kullandı.

BAĞDADİ ABD OPERASYONUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda öldüğü açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi'nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla öldüğünü açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de DEAŞ Sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in, Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında önceki gün gerçekleştirilen bir operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: KARARLILIĞIMIZ SORGULANAMAZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Awad'ın yakalanmasının Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarının başarısının bir örneği olduğunu ifade etti.

Altun'un Twitter üzerinden İngilizce olarak yaptığı açıklamalar şöyle:

"Türkiye'nin ideolojisi veya nerede kurulduğu gözetmeksizin terör ile verdiği mücadele ara vermeden sürüyor.

El Bağdadi'nin kardeşinin tutuklanması terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir başka örneğidir.

Halkımızı terörize etmek ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adalet karşısına çıkarmak için olan kararlılığımız sorgulanamaz.

DEAŞ'la mücadelemiz hakkında şüphe yaratmak için çok fazla kara propaganda dönüyor.

Bizim fikir birliğinde olduğumuz partnerlerimizle güçlü terörle mücadele iş birliğimiz sorgulanamaz"