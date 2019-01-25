Kışın Vazgeçilmezi Tahin Pekmez En Çok Kampanya Yapılan Ürün Oldu

Tüm basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden, kampanya fiyat takibinin yanı sıra online satış kanalı fiyatlarını da raporlayan BrandZone, Haberler.com'a özel olarak gıda kampanyalarını inceledi. BrandZone; teknoloji marketleri, hiper marketler, indirim marketleri, bayi kanalı, yerel zincirler, telekom kanalı ve online kanaldaki insert, gazete reklamı, TV reklamı, radyo reklamı, online banner kampanyalarını ele aldı.

TAHİN PEKMEZ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Soğuk havaların ülkemizi etkisi altına aldığı şu günlerde, tahin pekmez kategorisinde kampanyalarının arttığı görüldü. Toplamda 394 kampanyanın düzenlendiği tahin pekmez kategorisinde; en çok kampanyası yapılan ürün 33 kampanya ile Seyidoğlu 740 g ikiz paket Tahin Pekmez oldu. 24 kampanyayla Koska 550 g Tahin ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırayı ise 18 kampanyayla Koska 350 g Tahin Pekmez Karışımı aldı.

TURŞU KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK PAYLAŞILDI

Turşu kategorisinde toplamda 295 kampanya gerçekleştirildi. En fazla kampanyası yapılan ürünler 16 kampanyayla Fıçı 680 g Salatalık Turşusu ve Karışık Turşu ile Fıçı 350 g Acı Biber ve Biberiye Turşusu oldu. 12 kampanyayla Tat 680 g Salatalık Turşusu ikinci; 6 kampanyayla Kühne 340 g Cüccü Kornişon Turşu üçüncü ve 5 kampanyayla Kühne 720 ml Tuzazz Kornişon Turşusu dördüncü sırada yer aldı.

BİTKİ, MEYVE VE YEŞİL ÇAYLARDA LİPTON LİDER

Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi bitki, meyve ve yeşil çaylar kategorisinde toplamda 168 kampanya düzenlendi. En fazla kampanyası yapılan ürün; 18 kampanya ile Lipton 20'li Bitki/Meyve Çayı Çeşitleri olurken; 15 kampanyayla Doğadan 20'li Bitki/Meyve Çayı Çeşitleri ikinci; 8 kampanya ile Doğuş 20'li Bitki/Meyve Çayı Çeşitleri üçüncü sırada yer aldı.

ÇORBADA KNORR AÇIK ARA LİDER

Toplamda 89 adet kampanyanın düzenlendiği çorba kategorisinde 28 adet kampanya ile Knorr 65 g Klasik Çorba Çeşitleri açık ara liderliğe oturdu. Bizim Mutfak 65 g klasik Çorba Çeşitleri 8 kampanyayla ikinci; Tombul 500 g Tatlı/Acı Ev Tarhanası ve Knorr 15 g Çabuk Çorba Çeşitleri 5 kampanyayla üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırayı ise 3 kampanyayla Knorr 92 g Yöresel Çorba yer aldı.

KEFİR KAMPANYALARINDA BİRİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK PAYLAŞILDI

101 kampanyanın gerçekleştirildiği kefir kategorisinde 11 adet kampanyayla Eker 1 litre Kefir ile Ülker İçim 1 litre Kefir birinciliği paylaştı. 9 adet kampanya ile Pınar 1 litre Kefir ikinci sırada yer alırken; 8 kampanyayla üçüncülüğü ise Pınar 200 ml Çilekli Kefir ile Pınar 200 ml Sade Kefir paylaştı.

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