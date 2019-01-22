Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ankara'da Eylem Yaptı

Geçtiğimiz yıl ataması yapılmayan öğretmenler Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi önünde eylem yaptı. Türk Eğitim-Sen eyleme destek verdi. Türk-Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "2019 ataması geçikmiş olan 2018 atamasıdır. 20 bin öğretmen ataması yapmak neye hizmettir. 2019'da 100 bin öğretmen atama talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

9 YILDIR ATANAMAYAN ÖĞRETMEN KUNDAKTAKİ ÇOCUĞU İLE EYLEME DESTEK VERDİ

Türk Eğitim-Sen 2018 yılında ataması yapılmayan öğretmenlerin, Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlediği eyleme destek verdi. Eyleme, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcıları Seyit Ali Kaplan, Mehmet Yaşar Şahindoğan ve Selahattin Dolgun ile işsiz öğretmenler katıldı. Türk Eğitim-Sen adına açıklamayı Genel Başkan Geylan yaptı. Eyleme katılan işsiz öğretmenler ellerinde taşıdıkları dövizlerle seslerini duyurmaya çalıştı. Öte yandan, 9 yıldır atanamayan bir öğretmen, eşi ve kundaktaki çocuğu ile eyleme destek verdi.

"10 YIL OLDU HALEN ATAMA BEKLİYORSUN"

Öğretmenlerin zorluklar içinde olduğu ifade eden Geylan, "10 yıl oldu halen atama bekliyorsunuz. O çok sevdiğiniz öğrencilere kavuşmak istiyorsunuz. Mücadeleden yılmıyorsunuz. Ataması yapılmayan meslektaşlarımızın yanındayız. Bu kararlı mücadele de yeni atama kontenjanlarına vesile olacaktır. Bu yıl sayın bakanın ifade ettiği 20 bin öğretmen atamasını asla kabul etmiyoruz. 7 Şubat'ta görevine başlaması beklenen öğretmenlerimizin ataması asla 2019 ataması değildir. Bu 20 bin gecikmiş olan atama 2018 atamasıdır. Arkadaşlarımızın mülakatları 9-31 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Geç kalınmıştı, atamalarını da 2019'a bıraktılar. Hiç kimse atama bekleyen öğretmen arkadaşlarımızın ağzına bir parmak bal sürme hevesinde olmasın" dedi.

"100 BİN ATAMA YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yüklenen Geylan, "2018'de TBMM'de bir soru önergesine vermiş olduğu cevapta diyor ki; '382 bin atama bekleyen öğretmenimiz var diyor, 2019'da sadece 20 bin öğretmen ataması yapacağız' diyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Biz Ziya Selçuk'tan hükümet nezdinde, maliye nezdinde daha etkili ve daha kararlı girişimlerde bulunarak 2019'da hemen Şubat'ta 40 bin ilave olmak üzere yıl genelinde 100 bin öğretmen atama yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NEYE HİZMET"

İl valiliklerine il genelinde bulunan ücretli öğretmenlerin sayısına ilişkin soru yönelttiklerini belirten Geylan, "Bugüne kadar bize sadece 64 il valiliğinden resmi cevap geldi. Buna göre Türkiye'de şu anda 76 bin 605 ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Bu ne demektir? 75 bin 605 noktada ivedi acil, elzem öğretmen açığı vardır demektir. Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, çocuklarımızın dersi boş geçmesin diye öğretmen görevlendirmiş demektir. Hal böyle iken sadece 20 bin öğretmen ataması yapmak neye hizmettir" şeklinde konuştu.

"SINIFTA ÖĞRETMEN YOKSA, EĞİTİME YAPILAN YATIRIM BEYHUDE DEMEKTİR"

AK Parti'ye yönelik eleştirilerini sıralayan Geylan, "Hükümet partisi sıklıkla şu vurguyu yapıyor. 'Biz eğitime şu kadar bütçe ayırdık 2002'de şu kadar bütçe vardı şimdi şu noktaya getirdik.' Sınıfta öğretmen yoksa, eğitime yapılan yatırım beyhude demektir. En güzel binaları yapsanız da, 200 bine yakın açıkta olan öğretmen olan ülkede eğitime yapılan yatırımı övmek bana göre çok anlamlı değil" ifadelerine yer verdi.

"BİZİ ÖĞRENCİLERİMİZE KAVUŞTURUN"

Eylemde atanamayan öğretmenler adına konuşan Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Kılıçaslan, "Atama bekleyen öğretmenlerin okullarına kavuşması, emeklerinin karşılığını alması siz değerli devlet büyüklerinin ellerindedir. Bunun için bizler ana atama dönemi olan Şubat ayında karma alımın mağduriyetlerini gidermek adına 40 bin öğretmen alımı yapmanızı, bizleri öğrencilerimize kavuşturmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA