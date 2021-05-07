Türk Brawler'lar Global Arenada! Gamestars Brawl Stars Ligi devam ediyor!

Yüzlerce Brawl Stars tutkununun aynı çatı altında buluştuğu Gamestars Brawl Stars Ligi'nde ulusal ligler tamamlandı. Toplam 64 farklı grupta oynanan mücadeleler sonucunda şampiyonlar kozlarını Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi'nde paylaşmaya başladı. Türkiye'den 4 takım, ülkemizi temsil etmek için uluslararası ligdeki yerini aldı.

Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi'nde zirve 3t Gaming takımının oldu. Bright turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitirip uluslararası lige çıkmaya hak kazanan takımlar Fight Kulup 2 ve Atlantic EvoStars oldu.

Toplam 32 Brawl Stars takımının yer aldığı Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi'nde ulusal lig şampiyonları adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. Bu sayede 3t Gaming takımı son 16 turunda mücadelesine devam ederken. Bright ve Atlantic EvoStars takımları son 32'de havlu attı.

Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Ukrayna, Kazakistan, Polonya'nın üçer Rusya ve Türkiye'nin dörder takımla katıldığı Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi'nde wild card ile İspanya, İtalya, Belarus, Bulgaristan, Norveç, Ürdün ve Irak'tan da takımlar uluslararası lige katılmaya hak kazandı.

Son 16 turuna katılan 8 takımın 400 dolarlık ödül kazandığı Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi'nde beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci takımlar1.200 dolar, üçüncü ve dördüncü takımlar 2.400 dolar ve ikinci takım ise 5.600 dolarlık ödülün sahibi olacak. Uluslararası ligin kazananı ise 10.000 dolarlık büyük ödül ile dünyanın en büyük Brawl Stars takımlarından biri olarak adını tarihe yazdıracak.

Publishme Hakkında

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StarLadder hakkında:

2011 yılında faaliyetlerine başlayan StarLadder, dünyanın önde gelen turnuva organizatörlerindendir. İlk kez StarSeries turnuvalarıyla tanınmaya başlanan şirket, önde gelen oyun geliştiricileri, küresel sponsorlar ve medya platformlarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır. Şirket Brawl Stars'ın yanı sıra, Clash Royale, CS:GO, Dota 2, PUBG ve StarCraft gibi dünyaca ünlü oyunlarda da global turnuvalar düzenlemektedir.

Kaynak: Bültenler / Şimal Güdüm