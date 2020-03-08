Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekil, göçmen yakalamak için sınıra indi Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtarak küstah bir hareket sergileyen Yunan milletvekili Yannis Lagos, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırına dayanan binlerce göçmeni yakalayıp Yunan askerlerine teslim etmek için sınıra indi ve geceyi sınırda geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu kürsüsünde Türk bayrağını yırtarak küstah bir harekete imza atan aşırı sağcı Yunan AP Milletvekili Yannis Lagos, Meriç nehri kıyısına gelerek "mülteci avına" çıktı. Geceyi Meriç kenarında geçiren Lagos, silahlı milis gruplar ve sivil halkla fotoğraf çektirerek bunları da partisinin internet sayfasında yayınladı.

MÜLTECİLERE "CİHATÇI" BENZETMESİ YAPTI

Yeni Şafak'ın haberine göre; gece 12:40'da bölgeye gelen Yannis Lagos, milislerle devriye gezerek "yasa dışı binlerce cihatçı" olarak tanımladığı binlerce göçmenin, Yunan yetkililere teslim edilmesi için bölgede bulunduğunu kaydetti. Lagos bir radyoya verdiği demeçte ise "Milisler arasında kararlı ve eşi benzeri olmayan bir atmosferin olduğunu" belirterek tüm Yunanlıları sınırda devriye gezmeye davet etti.

YUNAN ASKERLERİNİN SİLAHLARI KUTSANDI

Sınırdaki Yunan polisine destek çağrısı yapan Lagos, mülteci avlayan milislerin karakterini gerçek Yunan olarak tanımladı. Atina basınınca yayınlanan bir videoda ise kamuflajlı ve silahlı Yunan askerlerinin papazlar tarafından silahlarının kutsandığı görüldü. Dini seremoni görüntülerinde papazlar dua ederken, sınıra gitmeye hazırlanan askerler ise ıstavroz çıkarıyor.