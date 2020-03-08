Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekil, göçmen yakalamak için sınıra indi
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Avrupa, Güncel

Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekil, göçmen yakalamak için sınıra indi

Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtarak küstah bir hareket sergileyen Yunan milletvekili Yannis Lagos, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırına dayanan binlerce göçmeni yakalayıp Yunan askerlerine teslim etmek için sınıra indi ve geceyi sınırda geçirdi.

08.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:36
Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekil, göçmen yakalamak için sınıra indi

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu kürsüsünde Türk bayrağını yırtarak küstah bir harekete imza atan aşırı sağcı Yunan AP Milletvekili Yannis Lagos, Meriç nehri kıyısına gelerek "mülteci avına" çıktı. Geceyi Meriç kenarında geçiren Lagos, silahlı milis gruplar ve sivil halkla fotoğraf çektirerek bunları da partisinin internet sayfasında yayınladı.

MÜLTECİLERE "CİHATÇI" BENZETMESİ YAPTI

Yeni Şafak'ın haberine göre; gece 12:40'da bölgeye gelen Yannis Lagos, milislerle devriye gezerek "yasa dışı binlerce cihatçı" olarak tanımladığı binlerce göçmenin, Yunan yetkililere teslim edilmesi için bölgede bulunduğunu kaydetti. Lagos bir radyoya verdiği demeçte ise "Milisler arasında kararlı ve eşi benzeri olmayan bir atmosferin olduğunu" belirterek tüm Yunanlıları sınırda devriye gezmeye davet etti.

YUNAN ASKERLERİNİN SİLAHLARI KUTSANDI

Sınırdaki Yunan polisine destek çağrısı yapan Lagos, mülteci avlayan milislerin karakterini gerçek Yunan olarak tanımladı. Atina basınınca yayınlanan bir videoda ise kamuflajlı ve silahlı Yunan askerlerinin papazlar tarafından silahlarının kutsandığı görüldü. Dini seremoni görüntülerinde papazlar dua ederken, sınıra gitmeye hazırlanan askerler ise ıstavroz çıkarıyor.

NE OLMUŞTU?

Yannis Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etmişti. Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" deyip kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza atmıştı.

Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekil, göçmen yakalamak için sınıra indi

Haberin Videosu:

Geçtğimiz ay Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekil, göçmen yakalamak için sınıra indi

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