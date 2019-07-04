Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının kritik ismi ilk kez konuştu

Dönemin Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirilmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün olaydan iki ay önce verdiği talimatla silah kullanma yetkilerinin kalktığını söyleyen Kılıçarslan, "Silah kullanma hakkımız olsa ABD'li askerlere o çuvalları yedirirdik." diye konuştu.

Türkiye ve ABD arasında 4 Temmuz 2003 tarihinde Çuval krizi yaşandı. Irak Süleymaniye' de gerçekleşen olayda, Türk Özel Kuvvetleri mensubu 3 subay ve 8 astsubay, karargahları basılarak göz altına alınmış, başlarına çuval geçirilerek tutuklanmıştı.

O dönemde Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı sıfatıyla Silopi'de görevli olan Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, yıllar sonra ilk kez Yeni Şafak'a konuştu.

KERKÜK'TE YAŞANANALAR

ABD'li askerler tarafından farklı bir noktaya götürülen Türk askerleri, daha sonra bölgeye intikal eden Mehmetçik tarafından teslim alınmıştı.

Hatırlanacağı üzere 22 Nisan 2003 günü, Erbil'deki Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargahı'nda görev yapan Türk askerleri, "Türkiye'den gelen bir insani yardım konvoyuna eskortluk etmek üzere" gittikleri Kerkük'te gözaltına alınmış, ertesi gün de Amerikan askeri personeli eşliğinde Türkiye'ye gönderilerek, Irak'tan sınırdışı edilmişlerdi.

ABD ASKERİNE KARŞI SİLAH KULLANMAYI ENGELLEYEN EMİR

O döneme dair önemli hatırlatmalarda bulunan Kılıçarslan, 2002 Aralık ayında olası bir Irak harekatı öncesinde tedbir olarak hazırlanan plan ve emirlere ilişkin de bilgi verdi.

"PKK düşman, KYB-KDP ve Koalisyon Güçleri dosthane tutum sergilemedikleri sürece silahla karşılık verilecektir" emrini Kuzey Irak'ta görevli askeri personele ilettiklerini açıklayan Kılıçarslan, şöyle devam etti:

"Kerkük'teki malum hadise yaşanınca biz yeniden Ankara'ya yazı yazdık ve bundan sonra bu tür bir olay olursa nasıl davranmamız gerektiği konusunda angajman kuralını bizlere bildirmelerini istedik.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, 2003 yılı Mayıs ayının ortasında 'ABD ve koalisyon unsurları ile çatışma ortamı yaratılmayacak, dostane işbirliği içerisinde çalışılacaktır' emrini bize iletti. Bu emir her ne şart olursa olsun, Türk askerinin silah kullanmasının önüne geçen emirdi."

"ABD'Lİ ASKERLERE O ÇUVALLARI YEDİRİRDİK"

Emekli Tuğgeneral Kılıçarslan, 4 Temmuz'da yaşananlarla ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu.

11 Türk askerinin görev yaptığı yere ABD'lilerin 150 askerle geldiklerini kaydeden Kılıçarslan, "Emir verilse ABD'li askerlere karşı konması mümkün müydü?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Eğer düşman unsurlara silahla karşılık verme hakkımız olsaydı, özel kuvvetler personeli olan Mehmetçiklerimiz ABD'lilerin hepsini orada öldürürdü. Silah kullanma hakkımız olsa ABD'li askerlere o çuvalları yedirirdik. Belki bizim askerlerimizin de hepsi şehit düşerdi ama bu olay kesinlikle yaşanmazdı."