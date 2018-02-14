Turizmci "Mutlu Turist" için Çalışacak

Kuşadası, 2018 turizm sezonu için "Mutlu Turist" kararı aldı.

GL Platform tarafından 21-24 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, turizm zirvesine ev sahipliği yapacak. Kuşadası Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenecek zirvede, Sürdürülebilir Turizm için Turistik Kentler Konferansı'nda sektörün beklentileri ve hedefleri masaya yatırılacak. Turizm ekonomisine sahip ilçe belediye başkanlarının sektördeki yeni yaklaşımları paylaşacağı toplantıda KODER Başkanı Tacettin Özden ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bölgesel Yürütme Kurulu (TÜRSAB-BYK) Başkanı Gökhan Aydın da sektör analizinde bulunacak.

TÜRSAB BYK Başkanı Aydın, 2017 yılının turizm sektöründe toparlanma ve kriz sonrası yaraların sarılmaya başlandığı bir yılı olduğuna dikkat çekerek, 2018 yılına yönelik gelen erken rezervasyon taleplerinin ise sektör açısından iyi bir yıl olacağını gösterdiğini söyledi. Aydın, " Hedef ilk etapta krizin başlangıç yılı olan 2015 yılı verilerini yakalamak olacaktır. Dış kaynak pazarlardaki canlılık, fiyatların eski düzeyine tırmandırılmasını ve gelirlerdeki beklentinin de olumlu etkilenmesini sağlayacaktır. Özellikle Hollanda ve İngiltere pazarlarında beklenen toparlanmaya Alman pazarı da eklenebilirse, eski çeşitlilik ve canlılık yakalanabilir" dedi.

"RAKİPLERİMİZLE BAŞA ÇIKARIZ"

Aydın, Türkiye'nin fiyat ve kalite dengesi açısından en iyi turistik ürüne sahip bir ülkelerden birisi olduğunun da altını çizerek "Sektörümüz tüm rakipleri ile normal şartlarda çok rahat başa çıkabilecek kaynaklara sahip. Yeter ki ülkemizde huzuru sağlayalım ve kaynak pazarlardaki hedef kitlemizi bu huzurun varlığına inandıracak tanıtıma ara vermeden devam edelim." diye konuştu.

KODER Başkanı Özden ise Kuşadası'nın bir turizm kenti olduğu kadar aynı zamanda sahip olduğu Efes Kongre Merkezi aracılığıyla da fuarlar kenti olması için çalıştıklarını söyledi. Özden, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı'nın da bunun önemli bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, bunun turizmin çeşitlendirilmesinde önemli rol oynayacağına dikkat çekti. KODER Başkanı Özden, 2018 yılının turizm açısından umut verici olduğunu da belirterek, sektöre çağrıda bulundu. Özden "Turizmci olarak biz ülkemize güveniyoruz, krizler olur ve geçer ama bizim ülkemiz kalıcı. O yüzden hepimiz birlikte çalışmalıyız. Bunun için aşırı fiyat kırmamak gerekiyor, hizmet kalitemizi yüksek tutmamız gerekiyor. En önemlisi Türkiye'ye gelen turisti mutsuz göndermeyeceğiz. Bu işi uzun vadeli düşünmek zorundayız. Tüm bunları da yapacak potansiyelimiz var" dedi.