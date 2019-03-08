Turist Patlaması Yaşanan Sahilde Terlik Giyenlere Bin 530 TL Para Cezası Veriliyor

İtalya'nın en turistik sahil şeritlerinden Cinque Terre'de sıra dışı bir yasak devreye girdi. İtalya'da bu sahil kasabasına sandaletlerinizle ve terliklerinizle seyahat ederseniz bin 530 TL'ye kadar para cezası alabilirsiniz.

Cinque Terre Milli Parkı yetkilileri, turistleri uygun ayakkabılar olmadan kayalıklara tırmanmamaları konusunda uyaran bir bilgilendirme yapıyor. Eğer bu uyarıyı görmezden gelmeyi seçerseniz, 50 Euro ile 2,500 euro ( yaklaşık 305 TL ile 1.530 TL) arasında para cezası alabilirsiniz.

KARAR, TERLİKLER YÜZÜNDEN MAHSUR KALMA İHTİMALİNE KARŞI ALINDI

CNN International'da yer alan habere göreİtalya'da bu kararın alınmasının gerekçesi ise turistler, bölgenin dağlık ve dar yollarında terlikleri yüzünden mahsur kalması ve buna bağlı olarak güvenlik birimlerine ekstra mesai yaptırması.

TURİST PATLAMASI ÖNLEMLERİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

İtalya'da turist patlaması ülkeyi sevindirdiği kadar bu sebeplerden dolayı önlem almaya itiyor. Geçtiğimiz aylarda da Roma Belediyesi, sokaklarda içki içmeyi yasaklayan ve şehrin çeşmelerinde yüzen insanlara karşı yasalar çıkarmıştı. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro ise, tasarlanmamış bir yerde oturanlar için 500 euroya kadar (yaklaşık 3,050 TL) para cezası önermişti.