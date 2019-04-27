Defineciler Bu Kez 600 Yıllık Tarihi Türbenin Bahçesinde Kaçak Kazı Yapmış

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi ve "Sarı Saltuk"a ait olduğuna inanılan türbenin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Polis, her yerde kaçak kazı yapan definecileri arıyor.

KAÇAK KAZI YAPILDIĞI İHBARI GELDİ

Alınan bilgiye göre, Lefke Kapısı dışında bulunan, duvar tekniği ve plan özelliklerine göre yaklaşık 600 yıl önceye tarihlendiği belirtilen yapının bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, olay yerine İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi.

BETON ZEMİNİ KIRIP 1 METRELİK ÇUKUR KAZMIŞLAR

Tarihi ve yaptıranı bilinmeyen "Sarı Saltuk"a ait olduğuna inanılan türbenin bahçesindeki beton zemin kırılarak bir metre derinliğinde çukur kazıldığını belirleyen ekipler, İznik Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.

ARKEOLOGLARIN DA YER ALDIĞI EKİP İNCELEME YAPTI

Müdürlükten gelen aralarında sanat tarihçisi ve arkeologların bulunduğu ekip, türbe bahçesinde inceleme yaptı.

Konuyla ilgili çalışmaların yarın da süreceği öğrenildi. Polis, kaçak kazı yapan definecilerin peşine düştü.

İşte kaçak kazı yapılan alandan kareler;

Kaynak: AA