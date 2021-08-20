Tunus'ta Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurumu Başkanı görevden alındı
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Tunus'ta Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurumu Başkanı görevden alındı

Tunus'ta Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurumu Başkanı görevden alındı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus'ta Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurumu Başkanı Enver bin Hasan, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararıyla görevden alındı.

Tunus'ta Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurumu Başkanı Enver bin Hasan, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararıyla görevden alındı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başkan Bin Hasan'ın görevden alındığı, Kurumun idari ve mali sorumlusu tarafından geçici olarak yönetileceği belirtildi.

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurumuna ait bina boşaltıldı

Öte yandan Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurumuna ait bina İçişleri Bakanı Rıza Garsillavi'nin talimatıyla gün içinde tahliye edildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Tunus Valisi Şadli Bulak'ın katılımıyla güvenlik güçleri Kuruma müdahale ederek çalışanları dışarı çıkardı.

İçişleri Bakanı Garsillavi'nin talimatıyla tahliye edilen Kurumun faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik henüz açıklama yapılmadı.

İzliyorum Örgütü: Şaşkınlıkla karşılıyoruz

Ülkedeki yolsuzlukları araştıran sivil toplum kuruluşu "I Watch (İzliyorum) Örgütü" ise yaptığı yazılı açıklamada, olayın takipçisi olduklarını duyurdu.

Açıklamada, "İçişleri Bakanı'nın ayrıntı vermeden ve gerekçesini açıklamadan aldığı bu ani kararı şaşkınlıkla karşılıyoruz". ifadelerine yer verildi.

El konulan dosyaların ve içerisindeki bilgilerin korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu verileri tahrif etmeye yönelik her türlü girişimin kanunlara aykırı olduğu kaydedildi.

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurumu, Tunus'ta 14 Ocak Devrimi ile başlayan yolsuzluk ve rüşvetle mücadele çalışmaları neticesinde 24 Kasım 2011'de kurulmuş, 2014 Anayasası'yla bağımsız kurum statüsü kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 29 Temmuz'da Rıza Garsillavi'yi İçişleri Bakanı olarak atamıştı.

Tunus'ta ne oldu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle, Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıktı.

Gösteriler sırasında, ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclisin en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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