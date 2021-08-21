Tunus'ta Nahda Hareketi'nden, Cumhurbaşkanı Said'in bahsettiği "komplolar"ın araştırılması çağrısı
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Tunus'ta Nahda Hareketi'nden, Cumhurbaşkanı Said'in bahsettiği "komplolar"ın araştırılması çağrısı

Tunus'ta Nahda Hareketi'nden, Cumhurbaşkanı Said'in bahsettiği 'komplolar'ın araştırılması çağrısı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus Parlamentosundaki birinci parti Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in dile getirdiği komploları ortaya çıkarmak için "gerekenin yapılması" çağrısında bulundu.

Tunus Parlamentosundaki birinci parti Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in dile getirdiği komploları ortaya çıkarmak için "gerekenin yapılması" çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi'nden, Cumhurbaşkanı Said'in daha önce "şahsının ve ülkenin ulusal güvenliğinin tehdit altında olduğu" yönünde birtakım komplolar olduğu söyleyerek, (isim belirtmeden) ülkede İslam'ı referans gösteren siyasi partilerin suikast, kan akıtma ve devleti vurma hedefiyle hareket ettikleri yönünde iddiada bulunmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Hareket, Cumhurbaşkanı tarafından zikredilen "şahsına ve ülke güvenliğine yönelik komplolar"ın ortaya çıkarılması için devlet kurumlarının gerekeni yapması çağrısında bulundu.

Söz konusu çağrı ile kamuoyunu rahatlatma ve Tunus ulusal güvenliğini güçlendirmenin hedeflendiği belirtilen açıklamada, "ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemeye, özgürlükleri kısıtlamaya ve vatandaşların temel haklarını ihlal etmeye çalışan tüm iç ve dış komplolara karşı" uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, tüm siyasi ve sosyal güçlere, Tunus halkının kazanımlarına yönelik her türlü girişime karşı dik durmaları çağrısında bulunularak, komploların varlığına işaret eden Cumhurbaşkanı Said'in açıklamalarından derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Tunus'ta ne oldu?

Arap Baharı'nın başladığı Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle, Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıktı.

Gösteriler sırasında, ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclisin en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80'inci maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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Tunus'ta Nahda Hareketi'nden, Cumhurbaşkanı Said'in bahsettiği "komplolar"ın araştırılması çağrısı - Haberler
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