Tunus'ta Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye çıktı
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Tunus'ta Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye çıktı

Tunus'ta Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye çıktı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 317 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 317 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 317 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 5 bin 624 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Tunus'ta toplam can kaybı 18 bin 369'a ve vaka sayısı 563 bin 930'a yükseldi, 457 bin 579 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede en son Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek sayıda can kaybı 205 kişinin hayatını kaybettiği 17 Temmuz'da kaydedilmişti.

Tunus Sağlık Bakanlığı ülkede Kovid-19'un Alfa ve Delta varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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