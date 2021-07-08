Tunus'ta Kovid-19 salgınında en yüksek vaka sayısı kaydedildi
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Tunus'ta Kovid-19 salgınında en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Tunus'ta Kovid-19 salgınında en yüksek vaka sayısı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 134 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 9 bin 823 kişinin enfekte olduğu ve 3 bin 353 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 15 bin 735'e, vaka sayısının 464 bin 914'e, iyileşen sayısının da 372 bin 985'e çıktığı aktarıldı.

Son 24 saatteki vaka sayısının, salgının başladığı günden bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Kuzey Afrika'nın sahil ülkesi Tunus'ta yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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