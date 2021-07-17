Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek sayıda can kaybı
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Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek sayıda can kaybı

Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek sayıda can kaybı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 205 kişi yaşamını yitirirken, 6 bin 787 yeni vaka tespit edildi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 205 kişi yaşamını yitirirken, 6 bin 787 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 205 kişinin virüs nedeniyle vefat ettiği, 6 bin 787 kişinin virüse yakalandığı ve 5 bin 145 kişinin iyileştiği duyuruldu.

11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta toplam can kaybı 17 bin 214, vaka sayısı 533 bin 274 olurken, 424 bin 786 kişi ise sağlığına kavuştu.

Tunus Sağlık Bakanlığı ülkede Kovid-19'un Alfa ve Delta varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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