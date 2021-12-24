Tunus'ta "Filistin hakkı" festivali başladı

Tunus'ta Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü ve Muhammed Zevvari'nin anısına düzenlenen "Filistin hakkı" festivali başladı.

Başkent Tunus'un kuzeyindeki Karam Belediyesi Medya Sorumlusu Munira et-Tilili, AA muhabirine, düzenlenen festivale ilişkin bilgi verdi.

Tilili, festivalin başlangıç etkinliğinin belediyenin merkezinde düzenlendiğini belirterek, Tunus'taki Filistin Kültür ve Miras Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen festivalin 3 gün süreceğini ifade etti.

"Filistin hakkı" adlı festivalde geleneksel Filistin ve Tunus kıyafetlerinin sergileneceğini söyleyen Tilili, ayrıca her iki ülkeyle alakalı kapsamlı bir kitap fuarının yer aldığını kaydetti.

Tilili, etkinliğin Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü ve "Muhammed Zevvari'nin şehadetinin beşinci yılı" anısına düzenlendiğini vurguladı.

Filistin'in Tunus Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Bessam el-Kavasime ise festivalin "Tunus halkının vicdanında Filistin davasının yerini" gösterdiğini ifade etti.

Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari

Tunuslu uçak mühendisi 49 yaşındaki Muhammed Zevvari, 1990'lı yıllarda Tunus Hava Yolları'nda çalışırken Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali dönemindeki baskılardan kaçarak, Gazze'de Hamas ile çalışmaya başlamıştı.

Tunus'ta yaşanan devrimin ardından 2013 yılında ülkesine dönen Zevvari'nin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından özellikle 2014'teki son Gazze savaşında kullanılan insansız hava araçları programında önemli rol oynadığı bildirilmişti.

Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari, 15 Aralık 2016'da Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu ileri sürülen silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü. Suikastın ardından yapılan açıklamalarda olayın arkasında İsrail'in olduğu iddia edilmişti.

Hamas yetkilileri, yaptıkları araştırma sonucunda suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu kesin delillerle tespit ettiklerini açıklamıştı.

AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri

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