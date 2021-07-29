Tunus Genel İşçi Sendikasından, kurumlardaki arşiv ve belgeleri koruma çağrısı

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), kentlerdeki sendikalara kurumların, arşiv, belge ve mülklerine dışarıdan gelebilecek herhangi bir müdahaleye karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), kentlerdeki sendikalara kurumların, arşiv, belge ve mülklerine dışarıdan gelebilecek herhangi bir müdahaleye karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

TGİS'ten yapılan yazılı açıklamada, kurumlardaki sendikalardan ülkenin içinden geçtiği istisnai durumun göz önünde bulundurulması istendi.

Açıklamada, "Kurumların güvenliğinin sağlaması, arşiv, belge ve mülklere dışarıdan gelebilecek herhangi bir müdahaleye karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Kartaca Sarayı'nda Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkanı Semir Macul ile dün yaptığı görüşmede, "Belgeleri yok etmeye çalışan herkes yargı önünde sorumlu tutulacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes