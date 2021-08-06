Tunus Cumhurbaşkanı Said, yeni Sağlık Bakanı'nı atadı
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, yeni Sağlık Bakanı'nı atadı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, yeni Sağlık Bakanı'nı atadı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Sağlık Bakanlığına Ali Murabıt'ı getirdiği belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Sağlık Bakanlığına Ali Murabıt'ı getirdiği belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in yayımladığı kararnameyle Sağlık Bakanlığına yaptığı yeni atamaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Murabıt'ın, Said'in önünde Anayasa yemini ederek görevine başladığı belirtildi.

Aynı zamanda doktor olan Murabıt, ülkenin güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde Tuğgeneral rütbesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Askeri Aşılama Heyetine başkanlık ediyordu.

Cumhurbaşkanı Said, Hişam el-Meşişi hükümetinin İçişleri, Ekonomi ve Yatırımı Destekleme ile İletişim Teknolojileri bakanlarını da farklı tarihlerde görevden alarak yerlerine yeni isimler atamıştı.

Said, 26 Temmuz'da da Adalet ve Savunma bakanlarını görevden almış, yeni başbakan ve yeni hükümet üyeleri belirlenene kadar idari ve mali işlerin, başbakanlık ve söz konusu bakanlıklardaki genel sekreterler, idari ve mali işlerle yetkili kişiler tarafından yürütüleceğini açıklamıştı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke genelinde düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da Anayasa'nın cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Başbakan'ı azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus'ta bazı kesimler bu kararları desteklerken, diğer bir kesim yasaların ihlal edildiğini belirtmiş ve bu durumu "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

Said, ayrıca bazı bakanlar ve danışmanlar ile yargı ve bürokrasiden üst düzey isimleri görevden aldığı bir dizi kararname yayımlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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