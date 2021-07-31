Tunus Cumhurbaşkanı Said'den faizlerin indirilmesi çağrısı
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Tunus Cumhurbaşkanı Said'den faizlerin indirilmesi çağrısı

Tunus Cumhurbaşkanı Said'den faizlerin indirilmesi çağrısı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede faizlerin indirilmesi çağrısında bulunarak, fonlara el konulmasına yer olmadığını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede faizlerin indirilmesi çağrısında bulunarak, fonlara el konulmasına yer olmadığını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Said'in Tunus Bankalar ve Finansal Kurumlar Meslek Birliği Başkanı Muhammed el-Akrabi ile görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Said görüşmede, "Bugün Tunus'ta adaletsizliğe, gasp veya fonlara el konulmasına yer yoktur. Haklar hukuk çerçevesinde korunmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Faiz oranlarının mümkün olduğu kadar indirilmesi çağrısında bulunan Said, kimsenin mağdur olmaması için durmaksızın çalıştığını dile getirdi.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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