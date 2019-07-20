Oyuncu Tuncer Cücenoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu için Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yakınları ve sevenleri, tören boyunca Tuncer Cücenoğlu'nun naaşının başında saygı nöbeti tuttu.

"'YAPACAKLARIM ÇOK' DİYORDU

Sanatçının eşi Aygül Cücenoğlu, usta yazarın tüm dünya tarafından tanınıp bilindiğine işaret ederek, "Hep 'Bir 5 sene daha istiyorum.' diyordu, 'Yapacaklarım çok, onları yapmam lazım.' diyordu ama olmadı. Kızlarım ve oğlumla onu yaşatacağız, yaşatmak istiyoruz. Hepinizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Sanatçının yeğeni oyuncu ve müzisyen Cem Cücenoğlu ise ilk profesyonel oyunculuğu 1999 yılında amcasının kaleme aldığı "Matruşka" isimli oyunla yaptığını belirterek, "Amcam her zaman bütün akrabalarının ve tanıdıklarının iyi yerlere gelmesini isterdi. Benim şu an bulunduğum konumum neyse sevgili amcam Tuncer Cücenoğlu sayesindedir." şeklinde konuştu. Cem Cücenoğlu, usta oyun yazarının bu ülkenin geleceği ve aydınlık bir Türkiye için eserler bıraktığına dikkati çekerek, Cücenoğlu isminin Türk tiyatrosu var olduğu sürece yaşamaya devam edeceğini dile getirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tuncer Cücenoğlu için daha sonrada Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Cücenoğlu'nun ailesi ve sanat dünyasından isimler katıldı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Tuncer Cücenoğlu'nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

MÜJDAT GEZEN DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Cenaze sonrası konuşan Müjdat Gezen, "Çok sevdiğim bir dostumdu, okulumun hocasıydı. Öğrencileri onu çok severdi. Birlikte çok güzel günlerimiz geçti. Tuncer dünya çapında bir yazardı. 32 dile eserleri çevrilmiş. Çok az yazar var, hatta yok böyle bilineni. Yaşayacak tabi ama keşke fizik olarak da yaşasaydı. dedi.

Kaynak: DHA