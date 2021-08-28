TUNCELİ VALİLİĞİ: ÖRTÜ YANGINI 2 NOKTADA SÖNDÜRÜLDÜ
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TUNCELİ VALİLİĞİ: ÖRTÜ YANGINI 2 NOKTADA SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ Valiliği'nden yapılan açıklamada Hozat ve Ovacık ilçelerinde 3 ayrı noktada çıkan örtü yangınlarından 2'sinin söndürüldüğü belirtildi.

TUNCELİ Valiliği'nden yapılan açıklamada Hozat ve Ovacık ilçelerinde 3 ayrı noktada çıkan örtü yangınlarından 2'sinin söndürüldüğü belirtildi.

Hozat'ta 11 gün önce Tanzi Deresi'nde iki ayrı noktada, Ovacık ilçesinde de Buzultepe mevkisinde çıkan örtü yangınları, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgede terörist gruplara yönelik yürütülen operasyonlar, yangın nedeniyle sonlandırıldı. Yangın bölgelerine Orman Genel Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu dün Buzlutepe mevkisindeki, bugün de Hozat'ta Tanzi Deresi'ndeki iki yangından biri söndürüldü. Diğer noktadaki yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Tunceli Valiliği'nden de yangınlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Ovacık- Hozat arası Buzlutepe örtü yangını dün itibariyle tamamen, Hozat Tanzi Deresi üzerindeki bağımsız münferit batı tarafında çıkan yangın, bugün itibarıyla söndürüldü. Hozat Tanzi Deresi üzeri uzak mesafe doğu tarafında bağımsız münferit alanda çıkan örtü yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hozat Tanzi Deresi'nin daha üst kısımlarında bulunan bağımsız münferit alanda çıkan örtü yangınına iş makinaları ve ekiplerimizce müdahale edilmektedir. Bölgede Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ile su takviye için ihtiyaç duyulan belediye itfaiye ve arasözleri çalışmalarına devam etmektedir. Bölge vatandaşlarımız açısından tehlikeli olup Ovacık ve Hozat Kaymakamlıklarımızın izni olmaksızın alana girilmemesi ve oluşturulmaya çalışılan sosyal medya algılarına itibar edilmemesi rica olunur."

'OVACIK'TA DUMAN NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ'

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ovacık ilçesinde duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü söyleyerek, "Valiyle yaptığımız görüşmede kendisinin, milletvekilinin ve bizlerin o bölgeye gideceğini söyledi. Şu an itibariyle yangının dün itibarıyla daha da yaygınlaştığını görüyoruz. Dumanlar Ovacık ilçe merkezinde görüş mesafesini yok etti" dedi.

Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik de yangının iş makineleriyle söndürülemeyeceğini bir an önce havadan destek gönderilmesi gerektiğini belirtti. Geyik, şunları söyledi:

"Yangın bölgesine bugün geldik. Alevler üst bölgelere daha da yaygınlaşmış. Şu anda yangına insan gücüyle müdahalenin olamayacağını görüyoruz. Bölgenin iş makinaları ile kontrol altına alınmayacağını biliyoruz, bir an önce havadan destekle müdahale edilmesi lazım. Yoksa yaygın büyüyerek devam edecek."

TUNCELİ VALİLİĞİ: ÖRTÜ YANGINI 2 NOKTADA SÖNDÜRÜLDÜ
TUNCELİ VALİLİĞİ: ÖRTÜ YANGINI 2 NOKTADA SÖNDÜRÜLDÜ
TUNCELİ VALİLİĞİ: ÖRTÜ YANGINI 2 NOKTADA SÖNDÜRÜLDÜ
TUNCELİ VALİLİĞİ: ÖRTÜ YANGINI 2 NOKTADA SÖNDÜRÜLDÜ
TUNCELİ VALİLİĞİ: ÖRTÜ YANGINI 2 NOKTADA SÖNDÜRÜLDÜ
TUNCELİ VALİLİĞİ: ÖRTÜ YANGINI 2 NOKTADA SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TUNCELİ VALİLİĞİ: ÖRTÜ YANGINI 2 NOKTADA SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
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