Tülüşah deneme parselinde değerlendirme toplantısı yapıldı
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Tülüşah deneme parselinde değerlendirme toplantısı yapıldı

Tülüşah deneme parselinde değerlendirme toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde Uzun boyu, sarı çiçekleri ve göz alıcı formuyla Kuşadası'nın sembol bitkisi olan Tülüşah'ın yetiştirilmesi için Yaylaköy Mahallesindeki deneme parselinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde Uzun boyu, sarı çiçekleri ve göz alıcı formuyla Kuşadası'nın sembol bitkisi olan Tülüşah'ın yetiştirilmesi için Yaylaköy Mahallesindeki deneme parselinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Gaşağı da denilen ve anavatanı Kuşadası olan endemik bitkinin korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Aydın Şube Müdürlüğü tarafından 'Tür Koruma Eylem Planı' kapsamında doğal popülasyonların en yoğun olduğu Yaylaköy'de oluşturulan deneme parselinde ADÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Özkan Eren ve Doç. Dr. Yelda Emek tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Değerlendirme toplantısına Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Aydın Şube Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Kuşadası Ekosistemi Koruma Derneği EKODOSD'un Başkanı Bahattin Sürücü katıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Özkan Eren, "Tülüşah Tür Koruma Eylem Planı kapsamında, Yaylaköy'de bulunan belediyeye ait parselde bir deneme alanı oluşturduk. Şu ana kadar yaptığımız çalışmaların sonuçları oldukça başarılı olup, çalışmalarımız eylem planı süresince devam edecektir. Bittiğinde deneme parselinde Tülüşahları yoğun bir şekilde Kuşadası Belediyesi'ne teslim etmek istiyoruz" dedi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise yaptığı konuşmada "Tülüşahı biz de Kaymakamlık logosunda kullanarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Sonuç olarak gördük ki bu organize ve koordineli çalışma devam ettiği takdirde bu farkındalığın günlük yaşama aktarılması adına son derece etkili ve etkin sonuçlar alınabilecektir" şeklinde konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel de peyzaj düzenlemelerinin yapılarak, halka açık bir tülüşah parkı haline getirmeyi düşündüklerini ifade ederek, "Park alanı botanik turizmi açısından, Kuşadası turizminde yeni bir destinasyon olacaktır. Bitkiyi koruma çalışmalarını Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz takip edecektir" dedi.

Deneme alanında yürütülen çalışmaların amacına ulaştığını ve insan baskısı altında yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Kuşadası'nın endemik bitkisi Tülüşah'a daha çok sahip çıkılması gerektiğini açıklayan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise Kuşadası Belediyesi'nin gösterdiği çabanın yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi. - AYDIN

Tülüşah deneme parselinde değerlendirme toplantısı yapıldı
Tülüşah deneme parselinde değerlendirme toplantısı yapıldı
Tülüşah deneme parselinde değerlendirme toplantısı yapıldı
Tülüşah deneme parselinde değerlendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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