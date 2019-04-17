Tülin Şahin, Sevgilisi Pedro de Noronho ile Evlendi

Ünlü top model Tülin Şahin, dokuz aydır birlikte olduğu Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendi.

İki tarafın ailelerinin katıldığı sade bir tören ile Lizbon'daki evlerinde dünya evine giren Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamadılar.

TÜRKİYE'DE KUTLAMA YAPACAKLAR

İlişkilerinin başlarında basın önüne çıkan ve muhabirlerinin evlilik sorularını gülümseyerek karşılayan çift, işlerinden dolayı Türkiye-Portekiz arasında gidip gelecek. İkilinin samimi halleri ise ilk günden beri dikkatlerden kaçmamıştı.

Aile arasında nikah kıyan çift, en kısa zamanda Türkiye'ye gelerek yakın dostlarıyla da kutlama yapacak.

GEÇTİĞİMİZ SENE BOŞANDI

Tülin Şahin, şef aşçı Memet Özer ile 2005 yılında nikah masasına oturmuş 12 yıllık evliliklerini de geçtiğimiz sene anlaşmalı olarak bitirmişti.