Tülin Şahin, Sevgilisi Pedro de Noronho ile Evlendi
Dünyaca ünlü model Tülin Şahin, bir süredir aşk yaşadığı Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile yurt dışında evlendi.
Ünlü top model Tülin Şahin, dokuz aydır birlikte olduğu Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendi.
İki tarafın ailelerinin katıldığı sade bir tören ile Lizbon'daki evlerinde dünya evine giren Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamadılar.
TÜRKİYE'DE KUTLAMA YAPACAKLAR
İlişkilerinin başlarında basın önüne çıkan ve muhabirlerinin evlilik sorularını gülümseyerek karşılayan çift, işlerinden dolayı Türkiye-Portekiz arasında gidip gelecek. İkilinin samimi halleri ise ilk günden beri dikkatlerden kaçmamıştı.
Aile arasında nikah kıyan çift, en kısa zamanda Türkiye'ye gelerek yakın dostlarıyla da kutlama yapacak.
GEÇTİĞİMİZ SENE BOŞANDI
Tülin Şahin, şef aşçı Memet Özer ile 2005 yılında nikah masasına oturmuş 12 yıllık evliliklerini de geçtiğimiz sene anlaşmalı olarak bitirmişti.
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neden öyle osmanlı 600 yıl dünyaya hakim olmuş asil sülale torunları varken elin yabancısına gitmek ne işdemekki daha iyi vurmamız lazım bunlara az vurunca böyle oluyoCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hiç vakit kaybetmemiş, daha gecen sene boşandıCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Osmanlı torunu diye övünen kızlar gidip elin gavuruyla evleniyor bravo devam edin nede olsa ölüm meleği sizide bulacakCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Ayy çok yakışıklıymış. Erkek arkadaşı varsa bende onunla evlenebilirim.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Bu ünlü kelimesi ancak bu sayfada harcanir. Her dona dünyaca ünlü ekliyor. Birde üc kurus para eline gecen kuduruyor. Allah kimseye az verip aratmasin nede cok verip azdirmasin.Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır