Tuğçe'nin 25 günlük açlık orucu, ölümle noktalandı

07.09.2019 11:48

Aydın'ın Efeler ilçesinde 25 gündür hiçbir şey yemeyen 27 yaşındaki Tuğçe Seçkinay, odasında ölü bulundu. Genç kızın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

ANNESİNİ KAYBETTİKTEN SONRA EVE KAPANDI

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2041 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre genç kız, 5 yıl önce annesini bir trafik kazasında kaybettikten sonra içine kapandı. Babası dışında kimseyle konuşmayan genç kız, giderek zayıfladı.

CANSIZ BEDENİNİ BABASI BULDU

Son 25 gündür evden dışarı adım atmayan Tuğçe, hiçbir şey yemeyip sadece sıvıyla beslendi. Ölüm orucuna giren genç kız, işten eve dönen babası tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eve gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Tuğçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: Yeni Asır)