Tuğba Ekinci'den Eski Sevgililerini Kızdıracak Açıklama!

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, eski sevgilileriyle ilgili gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller." dedi.

"BEN BUNLARI NASIL BEĞENMİŞİM"

Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Tuğba Ekinci, ekranda eski sevgililerini görünce televizyonu kapattığını söyledi. Eski sevgililerinin yakışıklılıklarını kaybettiğini ve çirkinleştiği için o dizileri kapattığını belirten şarkıcı, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller. Benim dönemimde daha iyilerdi. Ekranda eski sevgililerime baktığımda 'Ben bunları nasıl beğenmişim' diye kendime hayret ediyorum" şeklinde konuştu.