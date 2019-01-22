Tuğba Ekinci'den Eski Sevgililerini Kızdıracak Açıklama!
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, eski sevgilileriyle ilgili gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyor ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller." dedi.
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, eski sevgilileriyle ilgili gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller." dedi.
"BEN BUNLARI NASIL BEĞENMİŞİM"
Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Tuğba Ekinci, ekranda eski sevgililerini görünce televizyonu kapattığını söyledi. Eski sevgililerinin yakışıklılıklarını kaybettiğini ve çirkinleştiği için o dizileri kapattığını belirten şarkıcı, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller. Benim dönemimde daha iyilerdi. Ekranda eski sevgililerime baktığımda 'Ben bunları nasıl beğenmişim' diye kendime hayret ediyorum" şeklinde konuştu.
YORUMLAR (26)
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Eski sevgililerinden bi alsaydı ya seni eş olarak sende güzel baksaydın,ama ne demişler evlenecek kadın var yada eCevap Yaz 31 1 Yayından Kaldır
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LeyenCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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HAVADA BULUT, DARBEYİ UNUT. . !!!Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Ne alaka ya.kadın doğruları söylemişCevap Yaz 5 17 Yayından Kaldır
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15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİ YÜCE TÜRK ULUSU BAŞARILI BİR ŞEKİLDE PÜSKÜRTÜP DEMOKRASİ NÖBETİ TUTTU. ARTIK BAZI DEVLET VE ASKER SOYTARILARINA DARBE İMKANI MİNUMUM SEVİYEYE DÜŞMÜŞ, 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİ ÖNLEYEN YÜCE TÜRK ULUSUNUN TORUNLARI GELECEKTE DE DARBE''YE AYNEN ATALARININ İZİNDEN GİDİP KARŞI ÇIKACAKTIR. GÜNİZ SOKAĞA VE DERİN ASKERE SAYGILARIMLA DUYRULUR. NOKTA.Cevap Yaz 4 34 Yayından Kaldır