Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a sert tepki: Açıklama yaparken saldırma, ilk ve son uyarım
Demet Akalın, Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara gönderdiği yardım çuvalını sosyal medyadan paylaşmış ve yazdıklarıyla dikkat çekmişti. Akalın'ın paylaşımına sert tepki gösteren Tuğba Ekinci, "Açıklama yaparken saldırma, ne halt yiyeceksen ye saldırma. İlk ve son uyarım" dedi.
Tuğba Ekinci, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedelere yaptığı bot ve kıyafet yardımını sosyal medya hesabından "Ben kamyonetimi tuttum. Uyuyan dostların canı sağ olsun" notuyla duyuran Demet Akalın'a sert tepki gösterdi.
"İLK VE SON UYARIM"
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için hazırlayıp paylaştığı yardım çuvalı tartışma çıkardı.
Tuğba Ekinci Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru konuşmanı , paranla iyilik yapıyorsan, cümlelerini seçmeni temenni ediyorum . Bana iyilik yapmıyorsun kendine yapıyorsun açıklama yaparken saldırma kardeşim ne halt yiyeceksen ye saldırma ilk ve son uyarım. Kendini ne sanıyorsan zevk sahibi insanlarda bir yerin Yok arabesk geldin arabesk gidiyorsun. Bir Gülşen bir Hande Yener değilsin cool İnsan hiç olamadın o başarılarına yazık . Kusura bakma demet bu sensin . Kimse seni sevmiyor şöhretin bittiğinde de yalnız kalırsın böyle devam edersen . Zaten yalnızsın da huyun yüzünden sıkıntı büyük sende kızım" ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a sert tepki: Açıklama yaparken saldırma, ilk ve son uyarım
-
Ayşegül hayırdır?Bugün bana bakmalara doyamadın.İmkansız aşk denilen şey bu olsa gerek.Rüyalarda buluşmak dileğiyle,hoşcakal yeşil gözlüm.....Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
-
demet akalin zaten samimi olsa bosanip ayni adamla beraber yasamazdi, ama bu cahil halk bunu gormez isteCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Vay be cidden sen ve demetin anlayabileceği bir şey bu coni, siz ikiniz1 Yayından Kaldır
-
BASTIR TUĞBA, BU ŞIMARIK EGOİSTLERE CEVABINI YAPIŞTIIIR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BUNLAR ISLER KESAT GIDERSE VEYA ILGI AZALIRSA GÜNDEM OLURLAR. . . YENI BIR SARKI PIYASAYA SÜRECEKLERSE GÜNDEM OLURLAR. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
size YAZIKLAR OLSUN. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Peki tamam..1 1 Yayından Kaldır
-
Tamam1 1 Yayından Kaldır
-
Tamam1 1 Yayından Kaldır
-
işte şimdi yandınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır