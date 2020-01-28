Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a sert tepki: Açıklama yaparken saldırma, ilk ve son uyarım
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Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a sert tepki: Açıklama yaparken saldırma, ilk ve son uyarım

Demet Akalın, Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara gönderdiği yardım çuvalını sosyal medyadan paylaşmış ve yazdıklarıyla dikkat çekmişti. Akalın'ın paylaşımına sert tepki gösteren Tuğba Ekinci, "Açıklama yaparken saldırma, ne halt yiyeceksen ye saldırma. İlk ve son uyarım" dedi.

28.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:58
Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a sert tepki: Açıklama yaparken saldırma, ilk ve son uyarım

Tuğba , Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedelere yaptığı bot ve kıyafet yardımını sosyal medya hesabından "Ben kamyonetimi tuttum. Uyuyan dostların canı sağ olsun" notuyla duyuran 'a sert tepki gösterdi.

"İLK VE SON UYARIM"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için hazırlayıp paylaştığı yardım çuvalı tartışma çıkardı.

Tuğba Ekinci Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru konuşmanı , paranla iyilik yapıyorsan, cümlelerini seçmeni temenni ediyorum . Bana iyilik yapmıyorsun kendine yapıyorsun açıklama yaparken saldırma kardeşim ne halt yiyeceksen ye saldırma ilk ve son uyarım. Kendini ne sanıyorsan zevk sahibi insanlarda bir yerin Yok arabesk geldin arabesk gidiyorsun. Bir Gülşen bir Hande Yener değilsin cool İnsan hiç olamadın o başarılarına yazık . Kusura bakma demet bu sensin . Kimse seni sevmiyor şöhretin bittiğinde de yalnız kalırsın böyle devam edersen . Zaten yalnızsın da huyun yüzünden sıkıntı büyük sende kızım" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a sert tepki: Açıklama yaparken saldırma, ilk ve son uyarım
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