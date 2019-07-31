Tuğba Ekinci banyosundan bikinili poz paylaştı
Banyoda yeşil bikinisiyle poz veren şarkıcı Tuğba Ekinci'yi takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu.
Paylaşımları ve söylemleriyle gündem olan şarkıcı Tuğba Ekinci banyosundan paylaştığı bikinili pozla takipçilerinin karşısına çıktı.
BANYODAN BİKİNİLİ POZ
Son günlerde siyasi söylemleriyle gündeme gelen Tuğba Ekinci, son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.
Zaman zaman cesur paylaşımlara imza atan Ekinci, banyosundan yeşil bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından iki kez paylaştı. Yeni klibiyle ilgili bilgi veren Ekinci, gözlüklü ve bikinili fotoğrafını "Şişko" notuyla paylaştı.
TAKİPÇİLERİ BEĞENMEDİ
Çoğu takipçi, şarkıcının banyoda gözlükle verdiği pozunu beğenmedi.
YORUMLAR (15)
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Çökmüşsün tatlıııım. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YAŞINA GÖRE GÜZEL KADIN TUĞBACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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REZİLLİKCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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fistik gibisinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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o şimdi asker canı seni istemez gariCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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nereden bakarsanız bakın. her yerinden rezillik. . kepazelik akıyor. . . hiç yakışıyor mu. . .Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Sahil kahveye gel yancılık yap1 Yayından Kaldır
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çok itici değilmi amaCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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YA YAZIK BUNA DA BİR ŞEYLER YAPIYOR DA YAPIYOR , GÜNDEMDE KALAMIYOR . BU ARA ÇOK İTİCİ TARZIM DEĞİLCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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yaşlıCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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