Tuğba Coşkun'dan eski eşi Mehmet Ali Erbil paylaşımı: Tanrı mucizesini ailemiz için yaşattı
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, Erbil'in hastaneden çıkışını "Tanrı mucizesini ailemiz için yaşattı" paylaşımıyla kutladı.
Uzun bir tedavi sürecinin ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, çocukları ve eski eşleriyle bir araya gelip hasret giderdi.
ERBİL'İ YALNIZ BIRAKMADI
Şimdilerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la aşk yaşayan Tuğba Coşkun, oğlu Ali Sadi'nin babası olan eski eşiMehmet Ali Erbil'i hastaneden taburcu olduktan sonra yalnız bırakmadı.
"TANRI MUCİZESİNİ AİLEMİZ İÇİN YAŞATTI"
Coşkun, ünlü şovmenin hastaneden çıkışı sonrası duygularını paylaştığı fotoğrafla dile getirdi. Coşkun, "Tanrı mucizesini ailemiz için yaşattı. Oğlum babasıyla birlikte en sevdiği koltukta tekrar televizyon seyredebilecek" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (6)
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adam ölüm döşeginden çıkmış evladı tv izleyecek hevesi bence bu kadar gözüken tablo m. ali erbil bir şey olursa bu kadar medeni olacaklar mı hepsi merak ediyorum. . . . yapmacık şeylerCevap Yaz Yayından Kaldır
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HEPSİ TAMAM AMA 7 KARILI BU ADAMINKİ KALKIYORMU ACABA, EĞER KALKIYORSA O ZAMAN GERÇEKTEN MUCİZEDİR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TanriymisCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ver mehteriCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adam ölürse nafakası kesilcek çünkü tabi üzülür :)Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Tanrı sizleri korusun ALLAH bize yeter.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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