Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan Kars Basınıyla Vedalaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atanan Kars 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan Kars'ta görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle vedalaştı.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan'ı Cemiyet Başkanı Ercüment Daşdelen karşıladı.

Gazetecilerle bir süre sohbet eden Tugay Komutanı Tuğgeneral İnan, Kars'ta görev yapmış olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Cemiyet Başkanı Daşdelen ise Tuğgeneral Turan İnan'a, Kars'ta gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür ederek "Yeni görevinizde başarılarınızın devamını dilerim" dedi.

Cemiyet Başkanı Daşdelen, Tuğgeneral İnan'a hediye verdikten sonra gazeteciler ve Tuğgeneral İnan hatıra fotoğrafı çektirdi. - KARS