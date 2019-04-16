Tuba Ünsal'ın Savunmasına Sevgilisinin Eşinden Yanıt Gecikmedi

İki çocuk annesi Tuba Ünsal bir süredir evli iş adamı Caner Karaloğlu ile aşk yaşıyor. Ünsal, İspanyol model Elisabeth Mas ile halen kağıt üzerinde evliliği devam eden ve bu evlilikten bir de çocuk sahibi olan Karaloğlu ile gözler önünde bir ilişki yaşıyor.

Geçtiğimiz akşamlarda muhabirler tarafından Karaloğlu ile birlikte görüntülenmiş ve kendisine ilişkisiyle ilgili olarak yöneltilen sorulara; "Caner'in karısının da sevgilisi var, bu durumu sadece siz abartıyorsunuz" şeklinde bir yorumda bulunmuştu.

"HAYATIMDA FİKİR SAHİBİ DEĞİL"

İspanyol model Elisabeth, sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine yönelttiği Tuba Ünsal sorusuna cevap vererek ilginç bir polemiğin fitilini ateşlemiş oldu. Mas, kendisine yöneltilen soru üzerinden Tuba Ünsal'ın özel hayatı hakkında fikir sahibi olmadan konuşmasını eleştirdi.