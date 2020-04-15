Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti
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Tuba Büyüküstün, Magazin

Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti

YouTube kanalında hayranlarıyla buluşan Tuba Büyüküstün, güzellik sırrının doğallık olduğunu belirtti. Sadece yüzünü yıkayıp krem sürdüğünü belirten Tuba Büyüküstün, "Daha fazlası için çok tembelim" diye de ekledi.

15.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:01
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti

YouTube kanalında açtığı yayınlarda sevenleriyle buluşan ve salgın nedeniyle ikizleri Maya ve Toprak ile evde vakit geçirdiğini söyleyen oyuncu Tuba Büyüküstün, güzellik sırrını açıkladı.

Koronavirüs salgını ünlüleri de eve kapattı. Bu süreçte takipçilerinden de ayrı kalmayan ünlüler, zaman zaman açtıkları canlı yayınlarla hayranlarıyla bir araya geliyor. Son olarak Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında hayranlarıyla buluştu.

Tuba Büyüküstün: Fazla tembelim, sadece yüzümü yıkıyorum!

TEMBELLİK İTİRAFI OLAY OLDU

Su gibi güzelliği ile ünlenen Tuba Büyüküstün'ün, güzellik sırrı yine "su" çıktı. Oyuncu, güzellik sırrının doğallık olduğunu belirtti. Sadece yüzünü yıkayıp krem sürdüğünü belirten Tuba Büyüküstün, "Daha fazlası için çok tembelim" diye de ekledi.

Tuba Büyüküstün: Fazla tembelim, sadece yüzümü yıkıyorum!
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