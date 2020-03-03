Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
Rise of Empires: Ottoman belgeselinin yıldızı Tuba Büyüküstün, olay olan hamam sahnesi hakkında eleştirilere ilk kez yanıt verdi.
Netflix'de Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişini anlatan belgesel Rise of Empires: Ottoman'ın yıldızı Tuba Büyüküstün, çok eleştirilen hamam sahnesi hakkında ilk kez konuştu.
ROL ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU
Rise of Empires dizisindeki arkadaşlarıyla bir mekandan çıkan Büyüküstün magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Mekan çıkışında oyuncu Birkan Sokullu, yakın arkadaşı Burak Yamantürk ile arabaya binerken Tuba Büyüküstün ise sevgilisi Umut Evirgen'le yürümeye başladı. Yüzünde hiç makyaj olmadığı halde duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, muhabirleri kırmadı ve soruları yanıtladı.
"ANLAM VEREMİYORUM"
Tuba Büyüküstün, dizinin ardından hiçbir şey yapmadığını ve sadece çocuklarıyla ilgilendiğini söyledi. Netflix'de yayınlananRise of Empires: Ottoman belgesiyle ilgili gelen yorumları değerlendiren Tuba Büyüküstün, "Çok güzel bir iş yaptık, çok keyif aldık. Hamam sahnelerinin çok konuşulmasına anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: Tuba Büyüküstün hamam sahneleriyle ilgili eleştirilere cevap verdi
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Haklısın anlam verememekte... Allah akıl fikir hidayet versin çırılçıplaksın çok normal çünkü! Utanmaz!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İşin içinde yabancılar oldumu bunlar soyunurda , sevişirde filimde . Maksat yabancılara kendilerini göstermek tanıtmak . Türk yapımcılarınada soyunmam , öpüşmem Türkan Şoray kanunlarım var derler .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çok güzel oldu. kudurun yobazlar. ahahahaha. tarih budur. tabi bizim yobazların hayali bambaşka. osmanlıya nasıl kgytygbhknkh . olamaz olamaz hayıııııııırrr hüloooğğğğ. . onlar başka şekilde çoğalıyordu leylekler getiriyordu. . kadın mı o da neee bhvtvfrhgvbnhjkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır