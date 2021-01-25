Tuba Büyüküstün bugün Sefirin Kızı'nda var mı? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı hangi gün?

Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Sefirin Kızı bu akşam, saat 20.00'da STAR TV ekranlarında. Yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, başrolünde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı Sefirin Kızı'nda bugün Tuba Büyüküstün var mı? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı hangi gün?

TUBA BÜYÜKÜSTÜN BUGÜN SEFİRİN KIZI'NDA VAR MI?

Büyük merakla beklenen Sefirin Kızı'nda değişiklik yaşandı. Başrol oyuncusu Neslihan Atagül yerine Tuba Büyüküstün getirildi. Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabında çekimlere başlandığının sinyalini verdi. Sefirin Kız yeni bölüm tanıtımında Tuba Büyüküstün'ün yer almaması akıllarda soru işareti bıraktı. 37. bölümü ile ekrana gelecek Sefirin Kızı bu akşam STAR TV ekranlarda olacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Özgürlüğüne kavuşan Sancar her şeyin tek tek yoluna girmesiyle kötü günlerin bittiğini düşünür. Ancak Nare'nin ondan uzak durmasıyla kendini bambaşka soruların içinde bulur. Şüphelerinin peşine takılarak ondan saklanan tüm gerçekleri birer birer ortaya çıkarmaya başlayacaktır. Güven'in artan baskısıyla Gediz ve Nare'nin evliliklerinin sır olarak kalması çok zor hale gelir. Aldıkları bir haberle Sancar ve Gediz en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Sonunda Sancar, Nare'nin Gediz ile evlendiğini öğrenir. Bu gerçekle nasıl başa çıkacağını bilemeyen Sancar'ın inandığı tüm değerler altüst olacaktır. Evlilik haberi konakta da bomba etkisi yaratır. Melek büyük bir umutsuzlukla babasına sarılır. Baba kızın birbirlerine destek olmaktan başka çareleri yoktur. Nare, bugüne kadar yaşadıklarının üzerine bir de Sancar'ın özgürlüğü adına altına girdiği yükleri artık taşıyamaz. Hem kendi hem de sevdiklerinin hayatı için bir karar almalıdır. Herkes için yeni bir hayat ihtimali mümkün olacak mıdır?

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek,

Tuba Büyüküstün,

Edip Tepeli,

Bülent Şakrak,

Tülin Yazkan,

Cemre Öktem,