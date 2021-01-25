Tuba Büyüküstün bugün Sefirin Kızı'nda var mı? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı hangi gün?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tuba Büyüküstün bugün Sefirin Kızı'nda var mı? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı hangi gün?

25.01.2021 12:02 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:06
Tuba Büyüküstün bugün Sefirin Kızı'nda var mı? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı hangi gün?

Sefirin Kızı büyük değişikliğe gitti. Başrol oyuncularından Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldı. Atagül'ün diziden ayrılışı sonrası yerine Tuba Büyüküstün geldi. Peki, Tuba Büyüküstün bugün Sefirin Kızı'nda var mı? Sefirin Kızı oyuncuları kimler?

Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Sefirin Kızı bu akşam, saat 20.00'da STAR TV ekranlarında. Yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, başrolünde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı Sefirin Kızı'nda bugün Tuba Büyüküstün var mı? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı hangi gün?

TUBA BÜYÜKÜSTÜN BUGÜN SEFİRİN KIZI'NDA VAR MI?

Büyük merakla beklenen Sefirin Kızı'nda değişiklik yaşandı. Başrol oyuncusu Neslihan Atagül yerine Tuba Büyüküstün getirildi. Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabında çekimlere başlandığının sinyalini verdi. Sefirin Kız yeni bölüm tanıtımında Tuba Büyüküstün'ün yer almaması akıllarda soru işareti bıraktı. 37. bölümü ile ekrana gelecek Sefirin Kızı bu akşam STAR TV ekranlarda olacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Özgürlüğüne kavuşan Sancar her şeyin tek tek yoluna girmesiyle kötü günlerin bittiğini düşünür. Ancak Nare'nin ondan uzak durmasıyla kendini bambaşka soruların içinde bulur. Şüphelerinin peşine takılarak ondan saklanan tüm gerçekleri birer birer ortaya çıkarmaya başlayacaktır. Güven'in artan baskısıyla Gediz ve Nare'nin evliliklerinin sır olarak kalması çok zor hale gelir. Aldıkları bir haberle Sancar ve Gediz en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Sonunda Sancar, Nare'nin Gediz ile evlendiğini öğrenir. Bu gerçekle nasıl başa çıkacağını bilemeyen Sancar'ın inandığı tüm değerler altüst olacaktır. Evlilik haberi konakta da bomba etkisi yaratır. Melek büyük bir umutsuzlukla babasına sarılır. Baba kızın birbirlerine destek olmaktan başka çareleri yoktur. Nare, bugüne kadar yaşadıklarının üzerine bir de Sancar'ın özgürlüğü adına altına girdiği yükleri artık taşıyamaz. Hem kendi hem de sevdiklerinin hayatı için bir karar almalıdır. Herkes için yeni bir hayat ihtimali mümkün olacak mıdır?

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek,

Tuba Büyüküstün,

Edip Tepeli,

Bülent Şakrak,

Tülin Yazkan,

Cemre Öktem,

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Engin Altay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Demet Akalın Seren Serengil
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Serdar Aziz Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuba Büyüküstün bugün Sefirin Kızı'nda var mı? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı hangi gün? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 12:41:33. #1.16#
title