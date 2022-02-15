Tuana Naz Tiryaki kimdir? Tozkoparan Asya kim, gerçek adı nedir? Tuana Naz Tiryaki kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?

Tuana Naz Tiryaki kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yer aldığı dizi ve filmlerdeki rolüyle dikkat çeken Tuana Naz Tiryaki kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?

TUANA NAZ TİRYAKİ KİMDİR?

Tuana Naz Tiryaki, 20 Ekim 2006 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, Tozkoparan ve Tozkoparan İskender adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmıştır.

Tuana Naz Tiryaki, 20 Ekim 2006'da İstanbul'da doğdu. Baba tarafından aslen Giresun, Alucra İlçesi nüfusuna bağlıdır. Yaşantısını ailesi ile birlikte İstanbul'da sürdürmektedir. Sadri Alışık Kültür Merkezinde drama ve oyunculuk eğitimi almıştır. İlk rol aldığı dizi 2015 yılında Baba Candır adlı dizide, 2016 yılında yayımlanan Gecenin Kraliçesi adlı dizide Esra karakterini, 2017 yılında Kalp Atışı adlı dizide, İki adlı sinema filminde Beril karakterini, 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı dizide Lale karakterini, Şahsiyet adlı dizide Genç Nevra karakterini, 2018 yılında Tozkoparan adlı dizide Asya karakterini, 2021 yılında yayımlanmaya başlayan Tozkoparan İskender dizisinde Asya karakterine hayat vermektedir.

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