Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar

ABD Başkanı Donald Trump dün Ulusal Dua Kahvaltısı'na katıldı. Burada birçok konuda açıklamalarda bulunan Trump, geçtiğimiz yıl Ankara-Washington hattında iplerin kopma noktasına gelmesine sebep olan rahip Andrew Brunson'ı da etkinliğe davet etti. Trump, "Ben göreve gelmeden önce içerdeydi. Ben 'Onu çıkarın' dedim, 'Onu bıraksanız iyi olur' dedim, ve seni bıraktılar. Bu bir mucize" dedi.

DİPLOMATİK KRİZ ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Ankara-Washington hattında iplerin kopma noktasına geldiği dönemde gündem ABD'li rahip Andrew Brunson'dı… Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan ve yargı süreci devam eden Brunson, Türkiye ve ABD arasında ciddi bir gerilime sebep olmuş ve iki ülke arasında diplomatik kriz çıkmıştı.

TRUMP, RAHİBİ İÇ SİYASETTE KULLANMAYA BAŞLADI

Brunson'ın serbest kalması sonrasında ilişkiler normale dönerken, Trump ABD'li rahibi iç siyasette kullanmaya başladı bile… Her yıl düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı'na katılan Trump burada 20 dakikalık bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında davetliler arasında yer alan Andrew Brunson da gündeme geldi.

Trump konuşması sırasında, "Bu bir mucize" derken yukarı bakarak adeta teatral bir şov yaptı.

"BU BİR MUCİZEYDİ ÖYLE DEĞİL Mİ?"

Trump, Brunson hakkında, "Benim yönetimim dini inançlarından dolayı ülke dışında tutuklu olan ABD'li rehinelerin serbest kalması için uğraşıyor. Geçen Ekim ayında Türkiye ile bir anlaşma yaparak Rahip Andrew Brunson'ın serbest kalmasını sağladık. Kendisi şu an özgür ve bu sabah aramızda. Andrew neredesin? Ben göreve gelmeden çok uzun bir süre boyunca oradaydı ve ben, 'Onu bırakmalısınız' dedim. Daha sonra 'Onu bıraksanız iyi olur' dedim ve onu bıraktılar. Bu bir mucizeydi, Öyle değil mi? Birlikte çok zaman geçirdik, harika bir adam ve harika bir aile. Çok teşekkür ederim Andrew" dedi.

KENDİNİ DÜĞÜNE DAVET ETTİRDİ

Trump, Brunson'ın kızının bu hafta sonu evleneceğini dile getirirken, "Tebrikler, ben davetli miyim? Bilmiyorum, davetli miyim? 'Evet' diyor şimdi. Teşekkür ederim" dedi.