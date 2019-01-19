Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin Münbiç ilçesindeki bombalı saldırıdahayatını kaybeden Amerikalıların aileleriyle görüşmek üzere Beyaz Saray'danayrılırken Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıda ölen Amerikalıların aileleriyle görüşmenin kendisi için zorbir durum olduğunu belirten Trump, DEAŞ'ı mağlup etmelerinin önemine vurgu yaptı.

"RUSYA VE İRAN İÇİN DEAŞ'LILARI ÖLDÜRÜYORUZ"

Görevi devraldığında Suriye'de DEAŞ'ın birçok yerde etkin olduğunukaydeden ve kendi yönetiminin terör örgütüne karşı ciddi bir başarı kazandığınısavunan Trump, şunları söyledi:

"Peki biz kimin için DEAŞ'lıları öldürüyoruz? Rusya'nın, İran'ın,Suriye'nin en kötü düşmanı DEAŞ. Dolayısıyla bizimle her zaman aynı fikirde olmayan insanlar için DEAŞ mensuplarını öldürüyoruz. Ayrıca (DEAŞ'ı yenerek) Esed'e de büyük bir iyilik yaptık."

Suriye'de DEAŞ'ı yüzde 99 oranında yok ettiklerini öne süren Trump, son üç haftada örgüte karşı ciddi saldırılar gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Trump, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DEAŞ'lılarıöldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz. Bunuseçim kampanyamdan bu yana söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"KIM BU GÖRÜŞMEYİ ÇOK İSTİYOR, BEN DE ÖYLE"

Trump ayrıca şubat sonunda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağıgörüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Kim ile yapacakları görüşmeye dair, "Ülkeyi belirledik amaaçıklamayı yakın gelecekte yapacağız. Kim bu görüşmeyi çok istiyor, ben de öyle.Medyaya yansımayan (nükleerden arındırma anlamında) önemli bazı ilerlemeler gerçekleştirdik." şeklinde konuştu. Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ile Kim arasındayapılması planlanan ikinci görüşmenin şubat sonunda gerçekleşeceği belirtilmişti.

Öte yandan Trump, Çin ile yürüttükleri ticari müzakerelerin de çok iyi gittiğine işaret ederek, bu ülkeyle anlaşmaları halinde ilgili yaptırımlarınortadan kalkacağını dile getirdi.

Kaynak: AA