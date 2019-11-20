Trump'tan hastalık haberlerine tepki: Melania kalp krizi geçirdiğimi sandı

20.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:54

Trump'ın geçen cumartesi hastaneye gitmesinin ardından göğüs ağrısı çektiğine yönelik haberler çıktı. Haberlerin ardından Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği kabine toplantısında konuşan Trump medyaya eşi Melania Trump'ı endişelendirdiği için tepki gösterdi.

Trump, "Kontrole gittim ve döndüğümde eşim dedi ki 'Hayatım iyi misin? Kalp krizi geçirdiğini söylüyorlar' Ben de dedim ki 'Neden kalp krizi geçireyim ki?' Kontrol için Walter Reed Tıp Merkezi'ne gidiyoruz. Orada sadece kısa bir süre durdum" dedi.

T24'ün haberine göre; Trump hastaneden döndüğünde kalp krizi haberlerinin yayıldığını söyleyerek halkla ilişkilerden sorumlu birilerinin kendisini arayarak "'Bayım iyi misiniz?' Kalp krizi geçirdiğinizi söylüyorlar. CNN'de geçti, çok ağır göğüs ağrılarınız varmış, hastaneye gitmişsiniz" dediğini anlattı. Trump, "Bu insanlar hasta. Bu ülkede basın gerçekten tehlikeli. Bu ülkede basın özgürlüğü yok tam aksi var 'yozlaşmış medya'. Umarım hareketlerini düzeltebilirler" dedi.

Trump, geçen Cumartesi günü resmi planlar içinde bulunmayan bir hastane ziyareti gerçekleştirmiş ziyaretten sonra 3 gün görülmemişti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham Trump'ın 'boş hafta sonundan' faydalanmak istediğini, meşgul geçecek bir 2020 maratonu öncesi kontrole gittiğini söylemişti.