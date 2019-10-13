Son dakika: Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar

13.10.2019 16:16

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye sınırındaki savaşa katılmamak çok akıllıca. Bırakın savaşsınlar! Biz durumu yakından takip ediyoruz. Sonsuz savaşlar!" dedi.

Trump, sosyal medya paylaşımlarında şunları söyledi:

Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu Savaşlarına sürükleyenler hala savaşa katılmamızı istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdiklerinden haberleri yok. Şimdi de savaş ilanı istesenize.

"BIRAKIN SAVAŞSINLAR"

Bundan iki yıl önce Suriye'nin farklı bir bölgesinde Irak'ın Kürtlerle savaşacağını hatırlıyor musunuz? Birçok insan, Kürtlerle Irak'a karşı savaşmamızı istedi. Hayır dedim, Kürtler savaşı iki kez bıraktılar. Şimdi aynı şey Türkiye ile oluyor. Kürtler ve Türkiye yıllardır savaşıyor. Türkiye, PKK'yı teröristlerin en kötüsü olarak görüyor. Diğerleri gelip taraflardan biri için savaşmak isteyebilir. Bırakın savaşsınlar! Biz durumu yakından takip ediyoruz. Sonsuz savaşlar!

İşte Trump'ın paylaşımları: