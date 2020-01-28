: Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı

28.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 00:42

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"DAİMA İSRAİL'İN YANINDA OLACAĞIM"

Açıklamasında, "Daima İsrail devleti ve Yahudi halkının yanında olacağım. Onların emniyet ve güvenliğini ve kendi tarihi vatanlarında yaşama haklarını güçlü şekilde destekliyorum. Artık barış zamanı!" ifadelerini kullanan Trump, kendi planına göre İsrail devletinin sınırlarının öngörüldüğü bir de harita paylaştı.

15 YERLEŞİM YERİ İSRAİL TOPRAĞI OLARAK İFADE EDİLDİ

Mevcut işgal durumunu "meşru sınırlar" olarak kabul eden haritaya göre, İsrail toprağı olarak gösterilen bölgeler sarı renkte belirtilirken, İsrail'in işgali altındaki 15 yerleşim yeri de İsrail toprağı olarak ifade edildi. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak gösterildiği haritada, "gelecekteki Filistin devleti" ibaresiyle de başkenti Kudüs'ün doğusundaki bir bölge olarak belirlenen Filistin devletinin toprakları turkuaz renkte gösterildi.

"KUDÜS BÖLÜNMEZ KALACAK"

Haritanın altında ise "Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunacağı", "Kudüs'ün güvenlik duvarının batısında (İsrail'in başkenti olarak) bölünmez olarak kalacağı" ve "İsrailli ya da Filistinli olsun hiç kimsenin yerinden edilmeyeceği" maddeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu. Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump ayrıca, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu