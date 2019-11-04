Trump, Irak'taki gösterileri yorumsuz bir şekilde paylaştı

04.11.2019 10:18

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler günlerdir devam ederken dün gece Kerbela kentinde şiddet alevlendi. Bir grup gösterici dün Kerbela'daki İran Başkonsolosluğu önünde gösteri yaparken binanın dış duvarında hasara sebep oldu. ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan arbede anlarını sosyal medyadan yorumsuz bir şekilde paylaştı.

TRUMP'TAN TWEETLER

Gösteriler devam ederken Kerbela'daki konsolosluk binası önündeki İran bayrağı indirildi. Yerel basın konsolosluk çalışanların ve diplomatların binanın arka kapısından kaçtığını duyurdu. Trump, dün gece yaşanan şiddet olayının görüntülerini 66 milyonu aşkın takipçisine yorum yapmadan paylaştı.

ORTA DOĞU'DA GERGİNLİK BİTMİYOR

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere dün tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarındaki Şii'lerin kutsal kenti Kerbela'da protestocular İran Konsolosluğu'na saldırdı. Kerbela'daki göstericilerden Hüseyin en-Nasiri, yüzlerce kişinin Kerbela'daki İran Konsolosluğu önünde toplandığını ve tel örgülerden içeri girerek binanın girişindeki İran bayrağını indirip yakarak yerine Irak bayrağı açtığını söyledi. Göstericilerin, binanın içine girmediğini ancak İranlı diplomatların Kerbela'yı terk etmelerini isteyen sloganlar attıklarını ve binayı taşladıklarını ifade etti.