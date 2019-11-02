Yarıştan çekilen aday için 'köpek' benzetmesi yapan ABD Başkanı Trump, büyük tepki çekti

02.11.2019 12:06

ABD'de kıran kırana geçmesi beklenen başkanlık yarışında sürpriz bir gelişme yaşandı ve Demokrat Parti aday adaylarından Beto O'Rourke yarıştan çekildi. Teksaslı politikacı, Twitter hesabından ''Bizim kampanyamız her zaman net bir şekilde görmek, dürüst konuşmak ve kararlı davranmak oldu ve bu yüzden ülkeye hizmetime aday olarak devam etmeyeceğim" mesajını paylaştı.

Son kamuoyu yoklamaları, Demokrat adaylar arasında en popüler ismin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden olduğunu gösteriyor. Ancak anketlere göre Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren her geçen gün farkı kapatıyor.

YARIŞTAN ÇEKİLEN ADAYA 'KÖPEK GİBİ' BENZETMESİ

ABD Başkanı Trump, gelişmeye dair her zaman olduğu gibi önce bir Twitter mesajı paylaştı. Trump, ''Eyvah! Beto yarıştan çekildi, oysa ki başkan olmak için doğduğunu söylemişti. Hiç öyle olduğunu zannetmiyorum.'' yazdı.

Trump, Tupelo'daki seçim kampanyasında da sözü Demokrat politikacı O'Rourke'a getirdi. Yaptığı benzetme anında tüm televizyonlarda gündem oldu. Trump, Beto O'Rourke'nin 'bir köpek gibi' istifa ettiğini söyledi.

ABD Başkanı, konuşmasında ayrıca 'zavallı', 'acınası adam' gibi ifadeler de kullandı.

TRUMP'IN BENZETMESİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Trump'ın 'köpek gibi' benzetmesi büyük tepki çekti, zira ABD lideri daha birkaç gün önce aynı ifadeyi bir terör lideri için kullanmıştı. ABD Başkanı, terör örgütü DAEŞ'in lideri Ebubekir El Bağdadi'nin Suriye'nin kuzeyinde öldürüldüğünü ilan etmişti. Bütün televizyonların canlı yayınladığı Beyaz Saray'daki basın toplantısında "Bir köpek gibi öldü" demişti.

YARIŞ DIŞINA İTİLEBİLİR

Trump'ın yaptığı bu çıkış, Amerikan kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken, fevri çıkışlarıyla tanınan ABD Başkanı'nın oy kaybetmesine ve yarış dışına itilebileceği yorumlarına yol açtı.