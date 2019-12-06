: Trump'ın Kim Jong-un'a 'Roket Adam' benzetmesine Kuzey Kore'den misilleme: Bunak

06.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:47

ABD ile Kuzey Kore arasında, özellikle Pyongyang'ın nükleer müzakereler konusunda Washington'a yıl sonuna kadar süre tanımasıyla yükselen gerilim, karşılıklı atışmalarla yeni bir boyut kazanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde, "Kim Jong-un'a 'Roket Adam' diyorum çünkü roket fırlatmayı seviyor" sözlerine Kuzey Kore'den çok sert bir açıklama geldi.

'BİR BUNAĞIN BUNAKLIKLARI'

Kuzey Kore'nin ilk Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump'ın yorumlarının halkta Amerika'ya yönelik nefrete neden olduğunu, çünkü liderlerinden saygıdan yoksun bir şekilde söz ettiğini vurguladı. Choe, Trump'ın benzer ifadelerle Kuzey Kore'yi kasten provoke etmesi halinde 'kendilerine özgü' sert bir dille karşılık vereceklerini söyledi.

Devlet medyası tarafından yayımlanan açıklamasında Choe, "Bu çatışma atmosferini körükleyecek herhangi bir dil ya da ifadenin bir kez daha kullanılması halinde bu bir bunağın bunaklıklarının depreşmesi olarak teşhis edilmeli" dedi. Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Pak Jong Chon da Çarşamba günü yaptığı açıklamada Kim Jong-un'un da Trump'ın açıklamalarından memnun olmadığını belirtmişti. Pak ayrıca Kuzey Kore'ye karşı güç kullanılması halinde bunun ABD için 'korkunç' sonuçlar doğuracağını söylemişti.

NOEL HEDİYESİ ÇIKIŞI

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor. En son ekim ayında İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantıda bir araya gelen taraflardan Kuzey Kore, ABD'yi 'eski tutum ve tavırlarını devam ettirmekle' suçlamış ve görüşmeler kesilmişti. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartları önermesi için yıl sonuna kadar süre tanıdıklarını, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde 'yeni bir yol' arayışına gireceğini açıklamıştı. Son olarak müzakereleri kurtarmak için ABD'ye 'zaman azalıyor' uyarısında bulunan Kuzey Kore, "Bizden nasıl bir yılbaşı hediyesi alacakları tamamen kendi kararlarına bağlı" mesajını vermişti.

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