Trump'ın açıklamalarına dakikalar kala Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik Bağdadi açıklaması

27.10.2019 14:47

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi. Bağdadi'nin öldürülmesine ABD Başkanı Trump'ın saat 16.00'da açıklama yapması beklenirken Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Kalan tüm terörist liderleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

AMERİKA SESSİZ SEDASIZ OPERASYON DÜZENLEDİ

Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti. Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi. Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü.

"TERÖRİST LİDERLERİNİ ORTADAN KALDIRMA ZAMANI GELDİ"

Dünya, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü iddialarını konuşurken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. İngilizce tweet atan Altun, "Terörizme karşı dostlarımızla ve müttefiklerimizle her türlü biçiminde ve tezahüründe çalışmaya devam ediyoruz. Kalan tüm terörist liderleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi." dedi.

MSB: KOORDİNASYONDA BULUNULDU

Dün gece sıcak çatışma yaşanırken MSN'den operasyonla ilgili açıklama geldi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.

DEAŞ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkili de, Amerikan Kuvvetleri'nin Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak operasyonun yeri ve detaylarını açıklamadı.

TRUMP'TAN HEYECAN YARATAN TWEET

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırdı. DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edildi. Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16: 00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla DEAŞ'ı kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.