Trump, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonu böyle izledi

27.10.2019 17:16

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaklaşık 50 dakika süren basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Trump, DEAŞ elebaşı Bağdadi için, "Şiddet yanlısı biriydi, şiddet görerek öldürüldü." dedi.

"FİLM İZLER GİBİ İZLEDİK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonu izlediği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta Trump ile birlikte Başkan Yardımcısı Pence ve Savunma Bakanı Esper ve kurmaylarıyla birlikte görülüyor.

Trump, söz konusu operasyon için, "Başkan Yardımcısı Pence ile birlikte izledik. Bir film izler gibi izledik, mükemmeldi. Operasyonu 8 helikopterle gerçekleştirdik. 1 saat 10 dakika sürdü uçuş. Dün akşam sessiz kaldık. İnmeleri ve geri dönmeleri zor olabilirdi. İniş son derece tehlikeliydi. Rusya işbirliği yaptı." ifadelerini kullandı.

"ŞİDDET VE ACIYA YOL AÇAN BİR KATİL YOK EDİLDİ"

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi." ifadesini kullanan Trump, konuşması şu şekilde sürdürdü:

"Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler"

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edilmişti.

Reuters haber ajansı DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ve yardımcısının cesetlerinin ABD birlikleri tarafından operasyonun düzenlendiği bölgeden alındığını duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın saat 16.00'da Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin kamuoyunu bilgilendireceği ifade edilmişti.