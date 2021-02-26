TRT1'de hangi film var? Forrest Gump konusu nedir? Forrest Gump oyuncuları kimlerdir?
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TRT1'de hangi film var? Forrest Gump konusu nedir? Forrest Gump oyuncuları kimlerdir?

26.02.2021 06:10 | Son Güncelleme: 26.02.2021 06:14
TRT1'de hangi film var? Forrest Gump konusu nedir? Forrest Gump oyuncuları kimlerdir?

1994 yapımı drama ve komedi türlerinde olan Forrest Gump filminin başrollerini Tony Tom Hanks ve Robin Wright Penn paylaşıyor. TRT1'de hangi film var? Forrest Gump konusu nedir? Forrest Gump oyuncuları kimlerdir? Forrest Gump oyuncuları ve kadrosu!

26 Şubat Cuma günü TRT1 ekranlarında 00.15 ekranlarda olanForrest Gump filmi yayınlanacak. Drama ve komedi türlerinde döneminde en çok merak edilenForrest Gump filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Robert Zemeckis üstlendi. TRT1'de hangi film var? Forrest Gump konusu nedir? Forrest Gump oyuncuları kimlerdir? Forrest Gump oyuncuları ve kadrosu! merak ediliyor. İşte detaylar!

FORREST GUMP KONUSU NEDİR?

Forrest sakat bir çocuktur. Ancak bu sakatlığı onun normal bir insan haline dönme arzusunu köreltmemiştir. Tam otuz yıl boyunca inanılmaz zorluklar yaşayan Forrest sonunda kendisini ülkesinin en sevilen futbol yıldızları arasında görmesini sağlamıştır. Bu çabaları o kadarla da kalmamış katıldığı Vietnam Savaşı'ndan bir kahraman olarak dönmüş ve Beyaz Saray'da şeref madalyası almış ama en önemlisi de dünyada en çok sevdiği şey olan sevgilisinin kalbini kazanıp onunla evlenmeyi başarmıştır. Çok akıllı biri olmasa da kalbinin neyi istediğini çok iyi bilen Forrest ona ulaşabilmek için olağanüstü bir çaba sarf ederek herkese istediğini elde edebileceği konusunda bir örnek teşkil etmiştir.

TRT1'de hangi film var? Forrest Gump konusu nedir? Forrest Gump oyuncuları kimlerdir?

FORREST GUMP FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU!

Forrest Gump filminin oyuncuları ve kadrosunda, Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Rebecca Williams, Michael Conner Humphreys, Harold G. Herthum, George Kelly, Bob Penny, John Randall, Sam Anderson, Margo Moorer, Ione M. Telech ve Christine Seabrook yer aldı.

TRT1'de hangi film var? Forrest Gump konusu nedir? Forrest Gump oyuncuları kimlerdir?

Kaynak: İnterSinema

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