TRT1 Benim Adım Melek 52. yeni bölüm canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek, bugün 52. yeni bölümüyle ekranların karşısına geliyor. TRT1 Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? merak eden izleyiciler yazımızdan ulaşabilirler. Benim Adım Melek son bölüm full izle! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek 53. bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurguluyor. Dizi, ana karakter Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. Dizinin baş rollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi yer alıyor. Benim Adım Melek, bu akşam 52. bölümüyle ekranların karşısına geliyor. TRT1 Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? merak eden izleyiciler yazımızdan ulaşabilirler. Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek 52. bölüm fragmanı izle!

BENİM ADIM MELEK 52. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

BENİM ADIM MELEK 52. BÖLÜM CANLI İZLE TRT1!

Karadağlar konağında Melek, oğlu Seyitali'nin doğum günü için herkesi davet eder. Tüm aile toplanır. Seyitali'nin doğum günü organizasyonu Halil ve Alpay arasındaki gerilimi gittikçe tırmandırır. Bu gerginlik Kerem'e de sıçrar. Kenan, Alpay'ın çevirdiği dolapları anlamaya başlar. Alpay'a engel olmaya çalışacaktır. Kendince çözüm yolları arar.

Zümrüt konakta Ömer ve Defne'ye rahat vermez. Ama Vildan artık Zümrüt'e dişini göstermeye başlar. Zümrüt bu durumdan rahatsızdır. Kayınvalideler karşı karşıya gelir. Defne artık taraf seçmek zorundadır. Melek de artık Halil'in ondan bir şeyler gizlediğini sezer. Cumali oğlunu kara kara düşündüren ve onu evlenmekten alıkoyan sebebin peşini bırakmaz. Cumali, oğlunun ve kendisinin başındaki derdi öğrenebilecek mi? Konak ve han Alpay'ın mı olacak?