TRT1 Benim Adım Melek 51. yeni bölüm canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Son bölüm izle!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek, bugün 51. yeni bölümüyle ekranların karşısına geliyor. TRT1 Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? merak eden izleyiciler yazımızdan ulaşabilirler. Benim Adım Melek son bölüm full izle! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek 51. bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurguluyor. Dizi, ana karakter Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. Dizinin baş rollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi yer alıyor. Benim Adım Melek, bugün 51. bölümüyle ekranların karşısına geliyor. TRT1 Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? merak eden izleyiciler yazımızdan ulaşabilirler. Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek 51. bölüm fragmanı izle!

BENİM ADIM MELEK 51. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

BENİM ADIM MELEK 50. BÖLÜM CANLI İZLE TRT1!

Cumali ve Seyitali torunlarının ve çocuklarının mutluluğu için üzerlerine düşün ne ise yapmaya hazırdır… Melek sonunda Halil ile kavuşacağı için mutludur. Halil ise sözleşmenin etkisi ile bu nişan mutluluğunu yaşayamaz.

Kadriye, doğumu sağ salim gerçekleştirir. Ama ikizlerini bir türlü kucağına alıp bağrına basamaz.

Kenan, Alpay'ın Melek ile Halil'i rahatsız ettiğini ve bir planın peşinde olduğunu sezer. Alpay'ı yakın takibe alır. Kenan neler olduğunu çözebilecek mi? Cumali, Halil'in düşünceli ve sıkıntılı hallerini fark eder. Ama nedenini bir türlü çözemez.

Vildan, Zümrüt'e artık dayanamayıp konaktan ayrılmakta karalıdır. Ömer doğup büyüdüğü konağı mı yoksa annesini mi seçecektir? Şirhanların konağında yaprak dökümü mü yaşanacak? Alpay Halil'i her yerde yakalayarak sözleşmeyi hatırlatır ve gerginlik yaratır. Halil, Alpay'la yaptığı sözleşme gereği nişan yüzüğünü atacak mıdır?

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpay, Halil'e Melek'le taktığı yüzüğün hesabını sorarken Melek kötü durumdadır. Aile hem Melek'in durumu hem Kadriye'nin erken doğum riski sebebiyle telaş içerisinde kalır. Gülşad ise Ömer'in hevesle hazırladığı sürprizin mahvolmasından ötürü kendini suçlu hissetmektedir. Sürprizin bozulmasında karısının payı olduğunu anlayan Cumali, Zümrüt'e hesap sorar. Bu arada Vildan, Zümrüt'ün yaptıklarından ötürü bir çözüm aramaya başlar. Zümrüt, Defne ve Ömer'e engel olmaya çalışırken kendini hiç ummadığı bir durumda bulur.

Kader, evlat sahibi olmak isteyen Mahmut ve Kadriye'ye bu sefer gülecek midir? Halil Alpay'dan ötürü çaresizlik içinde kalmıştır. Melek ise onun bu halini kendince anlamlandırmaya çalışır. Defne'ye hayallerinin peşinden gidebileceği bir yol açılır. Karadağlar ve Şirhanlar yirmi sene önceki heyecanlarını tekrar yaşayıp yeni bir sayfa açmak için hazırlanırken Melek ve Halil nasıl bir durumla karşı karşıya kalacaktır?