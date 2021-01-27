TRT1 Benim Adım Melek 50. yeni bölüm canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Son bölüm izle!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek, bugün 50. yeni bölümüyle ekranların karşısına geliyor. TRT1 Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? merak eden izleyiciler yazımızdan ulaşabilirler. Benim Adım Melek son bölüm full izle! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek 50. bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurguluyor. Dizi, ana karakter Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. Dizinin baş rollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi yer alıyor. Benim Adım Melek, bugün 50. bölümüyle ekranların karşısına geliyor. TRT1 Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? merak eden izleyiciler yazımızdan ulaşabilirler. Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek 50. bölüm fragmanı izle!

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil, Alpay'ın ailesiyle ilgili bir bedel ödemesini istemesi üzerine sinirlenir. Cumali ve Seyit Ali'yi yüzüklerle gören Melek mahcup ve mutlu olur. Ömer'in bir şeyler hatırlaması üzerine heyecanlanan Defne ona kurtardığı kişinin neden dedesini çağrıştırdığını açıklar. Defne'nin Ömerlerle olduğunu öğrenen Zümrüt duruma el atmaya çalışır, Ömer için farklı bir gelecek hayali olan Zümrüt başarılı olabilecek midir?

Kadriye dükkan hazırlıklarına başlamıştır ancak Mahmut bu durumdan hoşnutsuzdur. Ömer hiçbir şey hatırlamasa da, Defne'ye karşı bir şeyler hissetmektedir. Ömer ve Gülşad bir plan yaparlar. Ancak Zümrüt'ün elinin değmesiyle işler karışır. Defne, Gülşad'a neden ve nasıl bir tepki verecektir? Kadriye dükkan hazırlıklarını bitirmişken, açılışa ne engel olacaktır? Nakilden sonra her şey yoluna girer diye düşünülürken, hiç umulmadık bir sorun Melek'i beklemektedir.

BENİM ADIM MELEK 50. YENİ BÖLÜMDE NEER OLACAK?

BENİM ADIM MELEK 50. BÖLÜM CANLI İZLE TRT1!

Alpay, Halil'e Melek'le taktığı yüzüğün hesabını sorarken Melek kötü durumdadır. Aile hem Melek'in durumu hem Kadriye'nin erken doğum riski sebebiyle telaş içerisinde kalır. Gülşad ise Ömer'in hevesle hazırladığı sürprizin mahvolmasından ötürü kendini suçlu hissetmektedir. Sürprizin bozulmasında karısının payı olduğunu anlayan Cumali, Zümrüt'e hesap sorar. Bu arada Vildan, Zümrüt'ün yaptıklarından ötürü bir çözüm aramaya başlar. Zümrüt, Defne ve Ömer'e engel olmaya çalışırken kendini hiç ummadığı bir durumda bulur.

Kader, evlat sahibi olmak isteyen Mahmut ve Kadriye'ye bu sefer gülecek midir? Halil Alpay'dan ötürü çaresizlik içinde kalmıştır. Melek ise onun bu halini kendince anlamlandırmaya çalışır. Defne'ye hayallerinin peşinden gidebileceği bir yol açılır. Karadağlar ve Şirhanlar yirmi sene önceki heyecanlarını tekrar yaşayıp yeni bir sayfa açmak için hazırlanırken Melek ve Halil nasıl bir durumla karşı karşıya kalacaktır?