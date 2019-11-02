TRT World Citizen'den Yusuf İslam'a büyük ödül

02.11.2019 09:54

Yusuf İslam "Barış Treni" için İstanbul'a geliyor

TRT bünyesinde 2017 yılında "pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla yola çıkan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek TRT World Citizen Ödül Töreni, 28 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Eğitim, İletişim, Yaşam Boyu Başarı ve World Citizen Ödülü olmak üzere toplam dört kategoride, yaptığı insani çalışmalarla dünyaya ilham olan kişilere ödülleri verilecek.

En prestijli ödül olan yaşam boyu başarı ödülü, yaptığı insani çalışmalarla dünyaya ilham olan Cat Stevens adıyla da bilinen Yusuf Islam'a takdim edilecek. Ayrıca Islam, tören gecesinde yeni kurduğu hayır kurumu Peace Train'i de ilk kez dünyaya tanıtacak.

İş dünyası, siyaset, akademi, kültür-sanat ve insani yardım alanlarında dünyanın dört bir yanından katılımcılar, TRT World Citizen Ödül Töreninde bir araya gelecek.

TRT ailesi, 'World Citizen' aracılığıyla, küresel insani sorunlar ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için yorulmadan çalışan bireyleri ön plana çıkarmayı ve bunun yanı sıra gençlere bilgi, beceri ve daha iyi bir gelecek için umut vermeyi amaçlayan bu ve benzeri girişimler gerçekleştirmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler