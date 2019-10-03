TRT ve İBB arasındaki "üst geçit ücretli oldu" tartışması

03.10.2019 22:06

TRT bugün Üsküdar'a bağlı Altunizade mahallesinde bulunan metrobüs durağı için "Üst geçit ücretli oldu" şeklinde bir haber yapmıştı. Söz konusu haberde "İstanbul'da metrobüs yoğunluğunu engellemek için turnikeler üst geçit girişine alındı, ancak bu kez de İstanbullular kart basmadan köprüyü kullanamaz hale geldi." ifadeleri kullanıldı.

TRT söz konusu haberi "İstanbullular akbil basmadan üst geçitten geçemiyor. Karşıya geçmek isteyenler, alt geçidi kullanmak zorunda." şeklinde duyurmuştu.

İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN YANIT VERDİ

TRT'nin üst geçidin ücretli olduğu habere ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi. Ongun sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Altunizade üst geçidinin ücretli olduğu haberi doğru değildir. Kullanan herkesin bildiği gibi üst geçitin diğer kısmında konut alanı mevcut değil. Etrafı bağlantı yollarıyla çevrili bir yeşil alan var. Oraya da üst geçidin hemen altındaki metro alt geçidinden geçilebilmekte."

"Gün boyu üst geçitten yayın yapan TRT'nin, maaşlı sosyal medya trolleriyle aynı seviyesizliğe gelmesi üzücüdür. Metro ve metrobüslerin hizmet yoğunluğu ve kalitesi kısa sürede arttırılmıştır. Şu ana kadar eksik, hatalı yapılan tüm çalışmaların düzeltilmesi için de çalışılmaktadır.

Altunizade'de röportaj yapılan alanda Ulaşım Daire Başkanımızın açıklama yapma talebinin @trthaber muhabirince kabul edilmemesini de kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz."

TRT MUHABİRİ, MURAT ONGUN'A YANIT VERDİ

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun'un Altunizade metrobüs durağı hakkında yapılan haberin doğru olmadığı açıklamasına, haberi yapan TRT Haber muhabiri Sena Ünal Kaya yanıt verdi. Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mikrofon uzattım konuşmadılar. Haberimin arkasındayım ne gördüysem aktardım" dedi.



