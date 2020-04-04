TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak - Magazin
Rasim Öztekin, Birol Güven, Magazin, Yaşam

TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında herkesin evlerine çekildiği şu günlerde oyuncuların kendi evlerinde ve tamamen kendi imkanlarıyla çektikleri "Ev Yapımı" perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

04.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:33
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı 'Ev Yapımı' dizisi izleyiciyle buluşacak

Senaryosu Birol Güven tarafından kaleme alınan dizinin ilk bölümü, 9 Nisan saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

OYUNCULARIN AİLELERİ SET EKİBİ OLDU

Her evin bir set, ailenin fertlerinin de set ekibinin birer parçası olduğu yapımda, Rasim Öztekin ile eşi Esra Öztekin birbirlerinin sahnelerini çekti.

Şoray Uzun'un set ekibi, oyuncu eşi Elçin Şoray ve 3 çocuğu olurken; Necmi Yapıcı'nın eşi Nihan Durukan'ın oyuncu, oğlu Emre Yapıcı'nın ise ödüllü bir kısa filmci olması yapıma katkı sağladı.

Seksenler dizisinin senaristlerinden Murat Aras'ın belgesel tecrübesi, Ayşe Tolga, Aşkın Şenol, Zeki Yılmaz, Baran Karaoğlan ve Aslı Pektaş'ın arasında bulunduğu oyuncuların iyi içerikler üretiyor olması da dizinin gerçekleşmesinde önemli bir etken oldu.

Adı gibi "ev yapımı" olan dizi, insanların evlerinde daha çok vakit geçirdikleri bugünlerde izleyicilerin yüzlerini güldürecek.

TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı 'Ev Yapımı' dizisi izleyiciyle buluşacak

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

'Ev Yapımı' dizisi izleyiciyle buluşacak
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

ABD'li ünlü şarkıcı, oğluyla virüse yakalanıp yendiklerini açıkladı Magazin
ABD'li ünlü şarkıcı, oğluyla virüse yakalanıp yendiklerini açıkladı
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü Magazin
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü
Ünlü sunucu Esra Balamir, koronavirüse yakalandı Magazin
Ünlü sunucu Esra Balamir, koronavirüse yakalandı
Lüks rezidansa taşınan ünlü YouTuber'ın evinin kirası dudak uçuklattı Magazin
Lüks rezidansa taşınan ünlü YouTuber'ın evinin kirası dudak uçuklattı
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü Magazin
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü
Ünlü sunucu koronavirüsle mücadele için yaptığı bağışla rekor kırdı Magazin
Ünlü sunucu koronavirüsle mücadele için yaptığı bağışla rekor kırdı
Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusundan haber var
Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusundan haber var
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti
Ateşli hava durumu sunucusu, karantinada bikinisiyle voleybol oynadı
Ateşli hava durumu sunucusu, karantinada bikinisiyle voleybol oynadı
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi
Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim
Bella Hadid'in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı
Bella Hadid'in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici...
'Sıra bende' dedi! Böbrek nakli olduğu hastaneye korona bağışı yaptı
''Sıra bende'' dedi! Böbrek nakli olduğu hastaneye korona bağışı yaptı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Arda Turan'ın eşi, servet değerindeki giyinme odasının kapılarını açtı
Arda Turan'ın eşi, servet değerindeki giyinme odasının kapılarını açtı
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti
Seren, gündemi sarsan darp iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Seren, gündemi sarsan darp iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise 2'deydin
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise...
Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
Oyuncu Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Şeyma Subaşı Haluk Levent Chloe Loughnan İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Nihat Özdemir Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Twitter Antalya Zonguldak
Şu an buradasınız: TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 21:37:12. #1.14#
title